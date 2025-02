È morta Ilaria Iacoboni, giornalista e speaker di Radio Capital: aveva 49 anni

video suggerito

È morta Ilaria Iacoboni, giornalista e conduttrice di Radio Capital e prima di La Repubblica e Rai. Aveva 49 anni e da tempo combatteva contro un tumore. Era sorella di Jacopo Iacoboni, giornalista de La Stampa.

A cura di Elisabetta Murina

È morta Ilaria Iacoboni, giornalista e conduttrice di Radio Capital. Aveva 49 anni e da tempo combatteva contro un tumore. La notizia della sua scomparsa, avvenuta a Roma, è arrivata nella mattina del 18 febbraio. Lascia il compagno Marco e il figlio Tazio. Nata a Napoli, aveva studiato a Roma e iniziato una lunga carriera nel mondo del giornalista. Era sorella di Jacopo Iacoboni, giornalista de La Stampa.

La carriera di Ilaria Iacoboni, giornalista e conduttrice radiofonica

Nata a Napoli, Ilaria Iacoboni ha studiato e si è laureata all'Università la Sapienza di Roma. Negli anni ha iniziato a costruire una carriera nel mondo del giornalismo, spaziando dalla radio alla televisione e ai quotidiani. Ha lavorato a La Repubblica Tv come giornalista e, come si legge sul suo profilo Facebook, anche in Rai. Dopo una breve parentesi a RDS, da diversi anni aveva trovato la sua dimensione a Radio Capital come speaker radiofonica, in cui era arrivata nel 2001. Qui era una delle voci di Tg Zero insieme a Vittorio Zucconi e Edoardo Buffoni, prima anche Michela Murgia. La notizia della sua scomparsa è arrivata nella mattina del 18 febbraio. Lascia il compagno Marco e il figlio Tazio.