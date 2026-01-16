È morta Bibi, la “figlia segreta” di Freddie Mercury: aveva 48 anni

È morta la presunta figlia segreta di Freddie Mercury. Aveva 48 anni ed era affetta da un tumore alla colonna vertebrale. La sua esistenza era stata rivelata grazie alla biografia del frontman dei Queen. La donna sarebbe stata concepita nel 1976 in seguito a una relazione tra il cantante e la moglie di un caro amico.

È morta la presunta figlia segreta di Freddie Mercury. La donna, come ha rivelato il Daily Mail, aveva 48 anni e da tempo era affetta da un raro tumore alla colonna vertebrale. A darne notizia la famiglia attraverso i media inglesi. La sua esistenza era stata resa nota solo lo scorso anno, con la realizzazione e la successiva pubblicazione della biografia Love, Freddie, scritta dalla giornalista Lesley-Ann Jones e basata sulla vita del frontman dei Queen.

"B è ora con il suo amato e amorevole padre nel mondo dei pensieri. Le sue ceneri sono state sparse al vento sulle Alpi", si legge nel comunicato che ha annunciato la morte della donna. Il decesso, come scritto, è stato causato da una "lunga battaglia contro il cordoma, un raro tumore della colonna vertebrale". Lascia due figli, di nove e sette anni. Il legame di Bibi con Freddie Mercury è stato portato alla luce per la prima volta solo con la biografia del frontman dei Queen, pubblicata lo scorso settembre. Il libro si basa sui diari donati a Bibi dal padre, prima che morisse nel 1991. "Sebbene sapessi fin dal primo giorno che era malata terminale di una rara forma di cancro, mi è stato imposto di mantenere il segreto", ha spiegato l'autrice in un post.

Nella biografia di Mercury la donna viene indicata solamente come "B" e sarebbe stata concepita nel 1976 in seguito a una relazione tra il leader dei Queen e la moglie di uno dei suoi più cari amici. La sua nascita avrebbe rappresentato un punto di svolta nella vita dell'artista: nonostante non ne abbia mai parlato pubblicamente, si sarebbe sempre occupato di lei mantenendo negli anni uno stretto rapporto. Mercury avrebbe scritto per lei anche diversi brani, tra cui Bijou e Don't Try So Hard ed è morto quando aveva 15 anni. "Ho pianto e pianto mio padre, mentre i fan di tutto il mondo piangevano Freddie", si legge.