Don Ambrogio Mazzai, il prete di TikTok: “I dubbi sulla Fede? Li affronto sui social”

Si chiama Don Ambrogio Mazzai e ha quasi 500 mila follower solo su TikTok. Il suo ruolo? Professare la fede attraverso i social network. Con i suoi video simpatici ha realizzato e raccolto già milioni di visualizzazioni e di mi piace e al settimanale "Confidenze" ha raccontato il suo metodo e ha spiegato che non c'è nulla di male a professare la propria Fede attraverso questo mezzo. Tutto per avvicinare più fedeli al Signore.

Don Ambrogio Mazzai condivide spesso aforismi e lunghi pensieri sulla vita, che aiutano molto le persone che lo seguono:

Guardati allo specchio la mattina e guardati come ti guarderebbe la persona che ti ama di più in assoluto. Dio ti guarda ancora meglio. Non chiudi gli occhi ai tuoi difetti e sbagli, è avere davanti la realtà, ma certamente vedi anche oltre. Come quando guardi un pacco di cartone, brutto e sigillato male che il correre ti lancia davanti alla porta di casa tua. Quello che è prezioso è dentro, anche se non si vede subito. Non fermarti a guardare solo le cicatrici del tuo passato, ma i germogli del presente e i rami fioriti del futuro, se saprai aver pazienza e perseveranza nel bene