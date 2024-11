Diana Del Bufalo ha scoperto tardi il sesso: la prima volta a 23 anni

video suggerito

Diana Del Bufalo protagonista di una lunga intervista al Corriere della Sera. Nel corso della conversazione avuta con la collega Irene Soave, l'attrice mette in relazione il suo percorso scolastico con la scoperta del sesso, e quindi dell'amore, in tarda età: "Del resto cosa capisci se non capisci il sesso?". Ecco cosa ha raccontato.

Le parole di Diana Del Bufalo

Diana Del Bufalo ha spiegato di aver dato il suo primo bacio all'età di 17 anni, poi di essersi fidanzata a 23 anni con un compagno di 23 anni più grande e dal quel momento qualcosa è cambiato.

Ho dato il primo bacio a 17 anni. Poi a 23 mi sono fidanzata col mio primo compagno, di 15 più grande. La scoperta del sesso, dell’amore. Lì mi è scattato qualcosa nel cervello. Prima anche a scuola andavo male, ero molto naif, non capivo niente, e del resto cosa capisci se non capisci il sesso?

L'attrice in cura da una psicoterapeuta

Diana Del Bufalo ha anche denunciato il clima che c'è nel suo ambiente, altamente competitivo e pieno di "meschinità". Ci sono state situazioni che le hanno causato forte stress e traumi che sta risolvendo con una psicoterapeuta:

Se sei famoso dei fatti tuoi veri non puoi mai parlare perché esponi mille altri… Di base, il mio lavoro non collima con quello che sono. C’è una meschinità e una vanità generale che mi disgustano. Ti prendono per una parte, e quelle scartate subito a sparlarti dietro… […] Vado da una psicoterapeuta. Le chiedo: quando guarisco? Mi dice che ognuno ha i suoi tempi. Ma c’è gente che non sa cosa sia il panico. Tipo il mio fidanzato.

Chi è il suo fidanzato: Patrizio, direttore finanziario

Diana Del Bufalo è attualmente fidanzata con un direttore finanziario di nome Patrizio. Non fa vita pubblica: "Uno molto logico. Patrizio, direttore finanziario di una società. È più grande e stiamo insieme da due anni".