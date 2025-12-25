Davide Donadei sfida Corona: “Pubblica il video con Signorini in albergo. Se non esiste, ti denuncerò”

Davide Donadei ha sfidato Fabrizio Corona, che aveva dichiarato di possedere un video che lo ritrarrebbe in albergo con Alfonso Signorini, a pubblicarlo, lasciando intendere di ritenere quel filmato inesistente.

Che cosa rischierebbe Fabrizio Corona pubblicando il video che gli chiede Donadei (ma esistono altri modi per dimostrare di possederlo)

In rete sono molti gli utenti che hanno letto la mossa di Donadei come una sfida “a vuoto”, basata sulla convinzione che Corona, pur dichiarando di possedere il video, non potrebbe in alcun modo pubblicarlo senza esporsi al rischio di aggravare la sua posizione dopo la denuncia per revenge porn di Signorini e la sua iscrizione nel registro degli indagati per tale reato. Un’argomentazione che, prima del sequestro disposto dagli inquirenti, appariva tuttavia debole alla luce della linea difensiva adottata dallo stesso Corona. Fin dall’inizio, infatti, l’ex paparazzo ha sostenuto che la denuncia presentata da Alfonso Signorini per revenge porn sarebbe destinata all’archiviazione, spiegando pubblicamente i motivi per cui, a suo dire, la diffusione di immagini sfocate e di chat private a sfondo sessuale – attribuite al direttore di Chi e a terze persone – non integrerebbe alcuna fattispecie di reato. Anche dopo l’incontro con i pubblici ministeri, Corona ha ribadito di essere certo che l’iscrizione nel registro degli indagati non porterà a conseguenze penali.

Proprio alla luce di questa impostazione, prima dell’intervento dell’autorità giudiziaria, l’ipotesi che Corona non pubblicasse il video esclusivamente per timore di incorrere nel reato di revenge porn risultava poco convincente, considerato il materiale già diffuso e la sicurezza con cui l’ex paparazzo ha rivendicato la legittimità delle proprie azioni. Il sequestro e l’indagine attualmente in corso cambiano però radicalmente il quadro: oggi la pubblicazione di ulteriori contenuti riconducibili a quel materiale costituirebbe un aggravamento della sua posizione giudiziaria.

Resta però un punto centrale: se Corona fosse effettivamente in possesso del video che sostiene di avere, esisterebbero comunque diversi modi per dimostrarne l’esistenza senza procedere alla sua diffusione integrale. In caso contrario – e cioè se il riferimento al video fosse stato utilizzato esclusivamente per rafforzare una narrazione senza riscontri concreti – Donadei avrebbe la possibilità di valutare un’azione per diffamazione.

È stato Fabrizio Corona a dichiarare di possedere il video di Donadei con Signorini in albergo

È stato lo stesso Corona a parlare del video durante una delle ultime puntate di Falsissimo dedicate al caso Signorini. In una telefonata con Donadei, registrata e trasmessa nel corso della trasmissione, l’ex paparazzo afferma: “Ho un video, di una persona che racconta che ha il video e io ho anche il video, dove ci sei tu nel letto con lui che è vestito di latex. Ce l’ho”.