Da “Antò, fa caldo” a un programma in Rai: chi è Edoardo Sylos Labini, volto nuovo della destra in tv Dopo la puntata di “Otto e mezzo” cresce la presenza televisiva di Edoardo Sylos Labini, vicino a Giorgia Meloni, che potrebbe essere uno dei nuovi volti del servizio pubblico.

"Ho tanti amici omosessuali". Edoardo Sylos Labini si è presentato così nel dibattito a "Otto e mezzo" della serata di ieri in cui, con Massimo Giannini e Alessandro Zan, si è parlato di "cultura di destra" e nel quale ha asserito di conoscere tanti amici omosessuali che non si rispecchiano nelle battaglie politiche rivendicate dalla sinistra italiana. . Lui, attore e direttore del giornale "Cultura e Identità", dovrebbe essere – come anticipato da Dagospia – uno dei prossimi conduttori di un talk show in Rai a trazione destrorsa.

Chi è Edoardo Sylos Labini

Edoardo Sylos Labini è nato a Pomezia nel 1971, ha studiato teatro e ha recitato con Giuseppe Patroni Griffi. In televisione ha fatto parte del cast di Un posto al sole, Don Matteo e Vivere. Probabilmente, la maggiore popolarità arriva con lo spot che ha reso celebre anche Luisa Ranieri: "Antò, fa caldo…". Ha recitato per Marco Risi nel film "Tre tocchi" e per Alessandro D'Alatri nel film "Commediasexi". el 2013 fonda e dirige il web magazine IlGiornaleOff.it, approfondimento dell’inserto OFF cartaceo del sabato del quotidiano Il Giornale e nel 2018 fonda e lancia il movimento culturale "Cultura e identità" e il suo mensile cartaceo. È stato sposato dal 2011 al 2015 con Luna Berlusconi, nipote di Silvio Berlusconi.

Perché potrebbe condurre un talk show in Rai nella prossima stagione

Secondo quanto anticipato da Dagospia, Edoardo Sylos Labini sarebbe uno dei papabili per rinfrescare i volti della Rai nei palinsesti della prossima stagione. Era stato lui stesso a dichiararlo, all'indomani della vittoria delle elezioni da parte della coalizione di Giorgia Meloni: "Con questo nuovo governo la Rai ha la possibilità di dimostrare che è un'azienda pluralista, diamo voce a chi, in questi ultimi anni, non l'ha avuta". A Viale Mazzini si parla di un suo arrivo accanto a Giampaolo Rossi, altro intellettuale di destra ritenuto vicino a Giorgia Meloni.