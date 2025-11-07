Cremonini scrive un brano per Fiorello, poi la telefonata di Renzo Arbore: “Grazie per il divertimento che mi date”

Lo show radiofonico di Fiorello e Fabrizio Biggio, La Pennicanza su Radio2, è diventato un appuntamento imperdibile per chi non vede l'ora di assistere alle evoluzioni dello showman siciliano. Nella puntata di venerdì 7 novembre è stato ospite Cesare Cremonini, che ha scritto un brano ispirato proprio al padrone di casa dal titolo "Santa Pennicanza". Improvvisamente, poi, arriva la telefonata di Renzo Arbore, grande maestro della radio, che si complimenta con Fiorello e lo ringrazia per il divertimento.

Cesare Cremonini e la sua Santa Pennicanza

Da sempre Fiorello ama giocare con la musica, mostrando le sue abilità canore, ma servendosi anche delle canzoni per fare show e divertire il suo pubblico. Al suo fianco, nella puntata di oggi, un ospite d'eccezione, Cesare Cremonini che si è fatto coinvolgere in un momento di improvvisazione e ha presentato un brano, Santa Pennicanza, ispirato proprio allo show radiofonico. I due si sono lasciati trasportare dalla musica, completando la loro performance sui tetti di via Asiago, sede degli studi radiofonici della Rai. Il cantautore bolognese ha spiegato di voler dare lustro a quella musica popolare, divertente e sarcastica che ha caratterizzato il varietà italiano, come negli show di Renzo Arbore o la musica di Renato Carosone.

La telefonata di Renzo Arbore a Fiorello e Cremonini

E a proposito di Arbore, poco dopo l'esibizione arriva una telefonata da parte del grande maestro della tv: "Cremonini ha fatto una bella canzone, una di quelle che potrei cantare anch’io!" dice e poi continua parlando del godimento che trova nell'assistere allo show di Fiorello: "Mi sono divertito moltissimo con voi, vi seguo ogni pomeriggio. Grazie a voi per il divertimento che mi date". Immancabili i ringraziamenti di Fiore: "Parole così sono il premio più bello per noi che facciamo questo mestiere" e Cremonini aggiunge: "Ti voglio bene, Renzo!".