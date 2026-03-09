Cosa pensa il figlio di Sal Da Vinci della vittoria del padre a Sanremo, le parole del primogenito Francesco

spettacolo
Francesco, figlio maggiore di Sal Da Vinci e Paola Pugliese, ha spiegato cosa pensa della vittoria del padre al Festival di Sanremo 2026. Tra loro uno stretto rapporto, come ha raccontato il 32enne: “È un pilastro della mia vita, mi ha insegnato che la gavetta è la cosa più importante”.
A cura di Elisabetta Murina
Il figlio di Sal Da Vinci, Francesco, si è raccontato per la prima volta dopo la vittoria del padre al Festival di Sanremo 2026 con il brano Per Sempre Sì. Il cantautore è sposato da più di 30 anni con Paola Pugliese e insieme sono diventati genitori di Francesco e Annachiara, nati rispettivamente nel 1993 e nel 1998.

In più occasioni Sal Da vinci ha raccontato di non aver avuto un'infanzia semplice e di essersi sempre dato da fare per inseguire il suo sogno, quello della musica, che negli ultimi anni è riuscito a raggiungere con successi come Rossetto e Caffè e Per Sempre sì. Tra le difficoltà vissute dal cantante e la moglie, anche la malattia del figlio Francesco, che quando aveva appena un anno è stato colpito da una forma di meningite. "Fortunatamente non ho questo brutto ricordo", ha raccontato Francesco ospite de La Volta Buona nella puntata del 9 marzo.

Nello studio di Caterina Balivo, il figlio maggiore di Sal Da Vinci, a sua volta attore e cantante (nel 2019 è arrivato in semifinale a The Voice of Italy), ha spiegato di non essere cresciuto "in una campana di vetro" e i genitori, nonostante le difficoltà, non gli hanno mai fatto mancare nulla. "Ho vissuto un'adolescenza insieme a persone che avevano meno di me, mi è servito tanto", ha raccontato.

In quegli anni Sal Da Vinci cercava di trovare un lavoro per poter aiutare la famiglia economicamente, pur non abbandonando mai il sogno della musica. E il valore della perseveranza è uno di quelli che ha trasmesso al figlio, come lui stesso ha raccontato: "Papà è stato un pilastro della mia vita, mi ha insegnato che la gavetta è la cosa più importante e con la dedizione e la costanza si raggiungono gli obbiettivi". 

Francesco ha commentato anche la vittoria del padre a Sanremo 2026 spiegando: "Non è il premio di Sanremo la vera vittoria, ma l'incoronamento di una carriera costruita con tanti sacrifici". 

