Cosa fa oggi Gigi Sammarchi del duo Gigi e Andrea: “Vivo a Marbella, il mondo dello spettacolo non mi manca”

Gigi Sammarchi, attore e membro del duo comico Gigi e Andrea con Andrea Roncato, ha cambiato vita. Oggi vive a Marbella, in Spagna, lontano dalla tv e dal cinema: “Torno in Italia solo occasionalmente, non mi manca il mondo dello spettacolo”.

Gigi Sammarchi ha cambiato vita. Il noto attore, membro del duo comico Gigi e Andrea, che forma con l'amico e collega Andrea Roncato, da alcuni anni ha lasciato l'Italia e il mondo dello spettacolo, se non per apparizioni occasionali.

In collegamento con La Volta Buona, nella puntata del 4 novembre, Sammarchi ha raccontato che vive a Marbella, in Andalucia (Spagna), meta che ha scelto principalmente per il clima mite quasi tutto l'anno. "Non mi manca il mondo dello spettacolo, ho preso questa decisione da diversi anni. Sono molto diverso da Andrea in questo. Faccio il pensionato dello spettacolo", ha raccontato.

Sammarchi ha spiegato che, trasferendosi in Spagna, si è lasciato alle spalle la lunga carriera nel mondo della tv e del cinema, avviata principalmente con l'amico Andrea Roncato, oggi ancora attivo sul piccolo e grande schermo. Tuttavia, ha spiegato, ogni tanto torna in Italia proprio per recitare con lui, quando è il pubblico a chiedergli di andare in scena: "Trasferendomi qua ho abbandonato quello che è lo spettacolo. Continuo a farne qualcuno con Andrea finché ci chiamano e quando capita torno in Italia principalmente per lavoro".

Come aveva raccontato a Fanpage.it, Sammarchi ha una passione per la corsa da oltre 15 anni e si preparava per lunghe maratone. Due anni fa, ha corso quella di Sydney: "Era da sempre che volevo farla, mi sono detto se non la faccio adesso non la faccio più". Con Andrea Roncato ha mantenuto un bel rapporto di amicizia, oltre che professionale: "Dei due sono sempre stato quello più oculato e accorto, lui era il più pazzerello in qualsiasi cosa. Ma siamo sempre andati d’accordo proprio perché abbiamo caratteri diametralmente opposti".

Andrea e Gigi

Per quanto riguarda la sua vita privata è sempre stato piuttosto riservato, quindi al momento non si sa se sia ancora sposato. Nel 1995 era convolato a nozze con Patrizia Guzzi, nota in Spagna negli Anni Novanta per aver fatto parte del gruppo Las Mamachicho. Prima ancora aveva sposato Patrizia Zecchi.