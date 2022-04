“Continuo a provare affetto per Johnny”, il messaggio di Amber Heard che fa arrabbiare i fan di Depp Un lungo post di Amber Heard anticipa la giornata più lunga per lei e per il suo ex marito Johnny Depp: inizia il processo.

Oggi è il giorno del processo di Johnny Depp contro Amber Heard, o almeno la prima parte. Quella in cui l'attore sarebbe parte offesa dopo l'editoriale ruggente della Heard in cui – senza mai nominarlo – parlo della sua esperienza di violenza e abuso domestico. In questo scenario, la mossa di Amber Heard è apparsa come una di quelle mosse chiave: parlare per prima, poi lasciare temporaneamente i social. "Continuo a provare affetto per Johnny" scrive la Heard sul blocco note del suo iPhone "e spero, appena questo caso sarà concluso, di poter andare oltre e così spero anche Johnny". E i sostenitori e le sostenitrici dell'attore insorgono con l'hashtag #JusticeForJohnny: "Amber, sei un'ipocrita".

Le parole di Amber Heard

Un lungo post di Amber Heard anticipa la giornata più lunga per lei e per il suo ex marito Johnny Depp. Nel messaggio, l'attrice anticipa che sarà lontana dai social per un po'.

Sarò offline per le prossime settimane. Come certamente sapete, sarò in Virginia per affrontare il mio ex marito Johnny Depp in tribunale. Johnny mi ha fatto causa per un editoriale che ho scritto per il Washington Post, nel quale racconto la mia esperienza di violenza e abuso domestico. Non l'ho mai nominato, mentre scrivevo del prezzo da pagare da parte di una donna che parla pubblicamente contro un uomo di potere. Sto continuando a pagare quel prezzo, ma spero che appena questo caso sarà concluso di poter andare oltre e così spero anche Johnny. Continuo a provare affetto per Johnny e mi ha causato tanto dolore vivere con i dettagli della nostra vita privata allo scoperto del mondo intero. In questo momento, riconosco di essere fortunata ad avere l'aiuto necessario che mi è servito in questi anni e quello che accadrà nelle prossime settimane mi sarà d'aiuto più che mai. Con amore sempre, Amber.

La rabbia dei fan

I fan di Johnny Depp si sono arrabbiati per questo di Amber Heard, tacciata di essere ipocrita fino alla fine oltre ad essere considerata come la causa reale del declino fisico e morale dell'attore degli ultimi anni. "Sembra un circo, Amber sei falsa e sei pure ipocrita", scrive un fan a cui risponde un altro: "Proclamarsi portavoce di tutte le donne che hanno subito violenza domestica quando è stata accusata ben due volte di essere lei quella violenta con tanto di registrazioni vocali dove lo ammette…mi chiedo come può convivere con sé stessa e lo schifo che fa".

La causa

L'accusa nei confronti di Amber Heard vale 50 milioni di dollari. Tanti ne ha chiesti Johnny Depp per l'editoriale che lei pubblicò sul Washington Post nel 2018. In quel pezzo, raccontava di essere stata abusata da lui, pur non menzionandolo. Quell'editoriale, secondo Johnny Depp, avrebbe sancito la fine formale della sua carriera: infatti, è stato sostituito da Mads Mikkelsen nel blockbuster Animali Fantastici e dove trovarli. Amber Heard ha fatto ricorso, chiedendo 100 milioni di dollari di danni al suo ex marito. La causa, ovviamente, sarà trasmessa in diretta negli Stati Uniti d'America.