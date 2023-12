Chiara Ferragni sulla multa per il pandoro griffato: “Decisione ingiusta, ho operato in buona fede”

Chiara Ferragni rompe il silenzio dopo la sanzione alla sua società e a Balocco per "pratica commerciale scorretta". Con due IG story, l'imprenditrice digitale si è detta "dispiaciuta" se qualcuno ha "frainteso" la comunicazione fatta riguardo la vendita del pandoro griffato Ferragni. Ha aggiunto, inoltre, che ritiene "ingiusta la decisione adottata nei miei confronti": "La impugnerò nelle sedi competenti" ha concluso.

Con due instagram stories Chiara Ferragni ha rotto il silenzio riguardo il caso aperto dall'Antitrust sulla vendita di pandoro Balocco la cui parte di ricavato sarebbe stata devoluta all'Ospedale Regina Margherita di Torino. Queste le sue parole:

Mi dispiace che dopo tutto l'impegno mio e della mia famiglia in questi anni sul fronte delle attività benefica, ci si ostini a vedere del negativo in un'operazione in cui tutto è stato fatto in totale buona fede. Quella con Balocco è stata un'operazione commerciale come tante, ne faccio ogni giorno. In questa in particolare ho voluto sottolineare la donazione benefica fatta da Balocco all'ospedale Regina Margherita perché per me era un punto fondamentale dell'accordo. E sapere che quel macchinario che permette di esplorare nuove cure terapeutiche per i bambini affetti da Osteosarcoma e Sarcoma di Ewing ora è lì in ospedale, è quel che più conta.