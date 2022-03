Chiara Ferragni e Fedez fanno gli auguri alla loro Vittoria, il post pubblicato dall’ospedale

Chiara Ferragni e Fedez hanno aggiornato i loro profili social pochi minuti fa per condividere alcune foto di famiglia in occasione del compleanno della loro piccola Vittoria che oggi compie un anno di vita. Le immagini sono state scattate la scorsa domenica, scrivono entrambi su Instagram, perché oggi papà Fedez si trova in ospedale ma ‘sarà presto a casa‘. Questo il testo scritto a corredo di una serie di scatti con i loro figli vicino ad una torta.

Il post di auguri arriva dopo quello per Leone, il loro primogenito che il 19 marzo ha compiuto 4 anni. Una serie di scatti con il bambino e una dedica d'amore avevano rotto un silenzio assordante calato dopo l'annuncio della malattia. Stando alle parole pubblicate poco fa, presto papà Fedez uscirà dall'ospedale e sarà a casa: un indizio che lascia intendere che tutto stia andando per il verso giusto.

Il rapper pochi giorni fa ha annunciato di avere un importante problema di salute, si è mostrato in lacrime nelle sue stories annunciando che si sarebbe assentato dai social per sottoporsi a un percorso di cure.

Purtroppo mi è stato trovato un problema di salute ma per fortuna è stato trovato in tempo il che comporta un percorso importante che dovrò fare e che mi sento anche di raccontare. Non ora, non in questo momento in cui ho bisogno di stringermi alla mia famiglia. Sicuramente mi sento di raccontarvelo in futuro. Spero di potervi dare aggiornamenti positivi nei prossimi giorni.