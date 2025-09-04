Chiara Balistreri: “Minacciata di morte da un parente del mio ex, ho sporto denuncia”

Chiara Balistreri racconta in un'intervista a Lorenzo Pugnaloni di aver subito minacce di morte rivolte a lei e sua madre da parte di un parente del suo ex. L'ex concorrente dell'Isola dei Famosi 2025 ha sporto denuncia: "Sono appena rientrata dalla Questura".

Le minacce subite da Chiara Balistreri

"Sono tre giorni in cui sono stata massacrata da questi commenti, tutti da profili fake, erano circa 45 solo su un post, al minuto scrivono commenti di tutti i tipi, in cui attaccano me e mia madre", ha raccontato Chiara Balistreri a Casa Lollo 3, il format digitale dell'esperto di gossip. "Non ti far vedere fuori", "Ce la pagherai", sono solo alcuni esempi dei messaggi che ha ricevuto, che sembrano scritti sempre dalla stessa persona. "Anche il cugino del mio ex che mi ha sempre minacciato non si era più fatto sentire da un po', poi ha iniziato a mettermi like a post miei inerenti a Gabriel", ha spiegato Balistreri, che quindi crede sia proprio lui a celarsi dietro quegli account.

La denuncia visionata da Fanpage

Dopo i fatti, la ragazza ha deciso di sporgere denuncia. Come riferito nei documenti forniti a Fanpage da Scarpetta Rossa APS, associazione nata con lo scopo di aiutare le donne che subiscono violenze e maltrattamenti, Balistreri si è recata in Questura a Bologna per denunciare il cugino del suo ex Gabriel, Florin. Si tratta di un pregiudicato che vive in Italia, in passato detenuto al carcere di Bologna. L'uomo aveva minacciato lei e sua madre anche in passato, una volta scrivendo a mezzo social frasi oscene rivolte alle due, come: "Meritate di essere stup*ate".

La sentenza di condanna al suo ex

Proprio mentre partecipava all'Isola, Balistreri ha scoperto la notizia della sentenza di condanna nei confronti del suo ex. È stato un momento molto intenso quello andato in onda al reality, quando Veronica Gentili ha comunicato in diretta l’esito del processo. La conduttrice ha spiegato che l’uomo è stato condannato in via definitiva a sei anni e tre mesi di reclusione per maltrattamenti e aggressione.

Alla notizia, Chiara non ha trattenuto le lacrime. Ringraziando la conduttrice, ha detto: “Sono tre anni che combatto questa battaglia. Per me è importante dare anche l’esempio alle altre donne che si può avere giustizia”. Durante il suo percorso nel reality, la giovane naufraga aveva già raccontato la propria storia di dolore e resilienza. Aveva spiegato di aver accettato la sfida dell’Isola anche per un motivo preciso: “Per dimostrare a tante ragazze che esiste una luce in fondo a quel tunnel che sembra non finire mai”.