Chi è Silvia Pardolesi, moglie di Mario Adinolfi: il matrimonio a Las Vegas e la polemica sulla “sottomissione”

Silvia Pardolesi è la seconda moglie di Mario Adinolfi, sono sposati dal 2013 e hanno due figlie: Clara e Joanna Benedetta. Lei è stata al fianco del politico e giornalista in questi anni, affrontando anche le polemiche circa le affermazioni sconvenienti del marito.

Silvia Pardolesi è la seconda moglie di Mario Adinolfi, giornalista e politico, ora agli arresti domiciliari con l'accusa di truffa, evasione fiscale e abusivismo finanziario. I due stanno insieme da quattordici anni e dall'inizio della loro relazione hanno avuto due figlie: Clara e Jonna Benedetta.

Chi è Silvia Pardolesi

Classe 1986, originaria di Forlì, ha studiato al DAMS di Bologna, specializzandosi in arte. Nella breve biografia pubblicata sul suo profilo Instagram, che è il seguente @sibipardo, scrive di essere una fotografa. Da quando si è sposata vive a Roma con la famiglia e, infatti, anche spulciando i suoi social è chiaro come si dedichi prevalentemente alla cura dei suoi familiari, compreso il marito Mario.

La polemica sulla moglie sottomessa

La vicenda risale al 2015, quando Adinolfi intervistato durante La Zanzara, il programma condotto da Giuseppe Cruciani, pronunciò questa frase: "La moglie sottomessa cristiana è la pietra fondante su cui si edifica la famiglia. È messa sotto ed è la condizione per cui la famiglia possa esistere. Capace di essere mite, non c’è nulla di straordinario in questo". Un'affermazione che generò non poche polemiche, ma che su Pardolesi non ebbero alcun effetto se non quello di supportare la tesi del marito dicendo: "Se sentirsi sottomessa significa essere al servizio della mia famiglia e, quindi, fare tutto ciò che è in mio potere per rendere armoniosa la vita insieme a mia figlia e mio marito, allora sì, sono sottomessa". Una comunione di intenti, quindi, manifestata dalla coppia, che anche dopo la polemica dimostrò di essere particolarmente unita.

Il matrimonio a Las Vegas e la nascita delle due figlie

Silvia Pardolesi e Mario Adinolfi si sono conosciuti nel 2012, poco dopo la fine del primo matrimonio del giornalista con Elena Banzi. Pardolesi ha raccontato di aver dovuto penare un po' prima di conquistare il giornalista: "Se la tirava, ho dovuto insistere per vederci" ha detto intervistata a Radio 2 da I Lunatici. I due si sono poi sposati a Las Vegas nel 2013. A distanza di poco tempo sono diventati genitori di Joanna Benedetta e di Clara, quest'ultima ha compiuto da poco 16 anni. I due si sono sempre mostrati molto uniti, anche durante la partecipazione all'Isola dei Famosi del giornalista e, infatti, proprio in quell'occasione Silvia Pardolesi non ha esitato nemmeno un attimo a prendere le difese del marito, elogiando la sua capacità di resistere e di andare avanti nonostante le difficoltà incontrare nel percorso.