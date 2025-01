Chi è Sara Ferretti, concorrente a MasterChef 14 già apparsa in tv: nel 2019 era nel cast di Ciao Darwin

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Sara Ferretti è la concorrente di MasterChef 14 entrata a far parte degli aspiranti chef come "riserva" nel corso dell'edizione, insieme a Pino. La 27enne è originaria di Castellammare di Stabia, ma è cresciuta a Secondigliano, quartiere di Napoli: ha iniziato a lavorare a 12 anni come indossatrice, poi come modella, prima di dedicarsi alla sua passione, la cucina, e approdare nel talent show di cucina di Sky Uno. Per lei, però, non si tratta della sua prima volta in tv: nel 2019 partecipò a una puntata di Ciao Darwin.

La carriera in tv di Sara Ferretti, aspirante chef a MasterChef

Sara Ferretti, si legge nella sua presentazione per MasterChef, ha iniziato a lavorare come indossatrice a 12 anni prima di sfilare su numerose passerelle e posare per diversi brand italiani. Il suo profilo Instagram personale – sara.ferretti9 – risulta privato a differenza di quello aperto per il suo percorso a MasterChef. Su Facebook l'aspirante chef è particolarmente attiva: con gli "amici" ha condiviso tutti gli scatti che la vedono protagonista in qualità di modella.

Sara Ferretti nel 2019 è anche apparsa in tv. Ha partecipato a una puntata del programma condotto da Paolo Bonolis tra i "belli": insieme a lei c'era anche Federica Calemme, ex concorrente del GF.

Il workshop di cucina di MasterChef Italia con Edoardo Franco

Sara Ferretti è molto attiva sui social e con un video pubblicato sul suo profilo TikTok lo scorso marzo 2024, ha mostrato le immagini del Workshop firmato MasterChef Italia svolto con Edoardo Franco, vincitore della 12esima edizione di MasterChef. Al termine del corso le è stato consegnato anche un certificato di partecipazione – da lei inserito nel video – nel quale viene fatto presente che "Sara Ferretti ha completato con successo il workshop di cucina di MasterChef Italia tenuto dal maestrocoach Edoardo Franco, vincitore della dodicesima edizione di MasterChef Italia". È riuscita ad entrare nella cucina di MasterChef 14, edizione ancora in corso, realizzando il suo sogno: "Quando cucino, sto bene. Ma bene veramente", le sue parole.