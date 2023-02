Chi è Jeong Kwan, monaca e chef ospite di Masterchef Italia 12 Jeong Kwan è la cuoca coreana e monaca buddhista che è diventato un simbolo della cultura e della cucina asiatica: sarà ospite della semifinale di Masterchef Italia 12.

Jeong Kwan è una nota cuoca coreana e monaca buddhista, diventata un'icona mondiale della cultura e della cucina asiatica. La chef è stata una degli ospiti della semifinale di Masterchef Italia 12. Il mondo della cucina ha universalmente riconosciuto il suo lavoro come un simbolo della cucina vegetariana. Ha ottenuto, infatti, il prestigioso titolo Icon Award agli Asia’s 50 Best Restaurants.

Chi è Jeong Kwan, il successo della cuoca buddhista

La cucina di Jeong Kwan ha raggiunto il successo dopo che il celebre chef, nonché buddhista, Eric Ripert gli ha dedicato grande attenzione, invitandola a cucinare a New York nel 2015, per alcuni ospiti selezionati. Da quel momento, il suo approccio olistico alla cucina ha ottenuto un riconoscimento mondiale spinto soprattutto da un episodio a lui dedicato nella premiata serie Chef's Table di Netflix nel 2017. In una intervista a Life Style Asia, ha raccontato di più sul suo approccio alla vita e alla cucina: "Il cibo del tempio è la connessione che unisce l'energia fisica e mentale. È ecologico e rispetta e sostiene la vita. Si tratta di massimizzare il gusto e la nutrizione da ingredienti a base vegetale con condimenti limitati e naturali".

La cucina e le ricette zen di Jeong Kwan

Le ricette di Jeong Kwan nascono dall'utilizzo dei suoi principi buddisti all'interno del processo di creazione e di trasformazione del cibo. Il punto centrale è quella di un'alimentazione sana e a zero sprechi, tutte per l'eremo di Chunjinam nel tempio sudcoreano di Baegyangsa, nella provincia di South Jeolla. La cucina di Jeong Kwan è quindi una cucina che sostiene la sostenibilità e che muove le basi da una connessione tra la nostra mente e il mondo che ci circonda. Jeong Kwan non utilizza carne, pesce, latticini e spezie piccanti, neanche cipolla, aglio, cipollotti e porri. Come tecniche di preparazione, Jeong Kwan utilizza la fermentazione e la salamoia che arricchisce corpo e anima.

