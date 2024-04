video suggerito

Chi è Incoronata Boccia, la vicedirettrice del Tg1 che ha definito l'aborto un delitto Fanno discutere le parole di Incoronata Boccia sul tema dell'aborto. Vicedirettrice del Tg1 dal 2023, Boccia è reduce da diverse esperienze televisive in Rai e al Tg5. Ecco chi è e quale è stato il suo percorso in carriera.

A cura di Andrea Parrella

Nel grande caos che caratterizza in questo momento la Rai, tra le polemiche per presunte censure politiche, ingerenze della dirigenza e scelte editoriali, la vicenda della direttrice Incoronata Boccia inasprisce ancor di più il dibattito sull'azienda.

Nelle scorse ore la vicedirettrice del Tg1 ha pronunciato parole molto pesanti sul tema dell'aborto. La giornalista, ospite al programma ‘Chesarà‘ di Serena Bortone, ha parlato del tema in un dibattito tutto al femminile: “Lungi da me giudicare le persone e le storie. Si giudica il principio: si scambia un delitto per un diritto. Qua si ha paura di dire che l’aborto – e anche la politica ha paura di dirlo – è un omicidio". Parole che hanno immediatamente generato polemiche, rimbalzando sui social e stimolando il commento di diversi rappresentanti politici, tra cui le parlamentari del Pd, la senatrice Cecilia d’Elia e la deputatata e capogruppo dem alla Camera, Chiara Braga.

Le parole dure nei confronti di una legge dello stato da parte della vice direttrice del principale tg pubblico sono state definite "vergognose e inaccettabili" dalla capogruppo Pd, che si domanda: “può ancora ricoprire il ruolo di vice direttrice del principale tg del Paese chi offende le donne e le leggi? C’è un problema nella più grande azienda culturale italiana che va dalla censura all’offesa delle leggi dello Stato. Che cosa spinga una donna a definire delitto un diritto che in Francia è in costituzione, resta un mistero di cui lei, la giornalista Incoronata Boccia risponderà alla sua coscienza, ma di cui devono rispondere anche i vertici Rai".

Incoronaca Boccia è nata ad Abbasanta, in provincia di Oristano, ed ha 42 anni. Dal 2007 è sposata ed ha avuto due figli con Ignazio Artizzu, giornalista ed esponente politico di Forza Italia, più volte eletto nel Consiglio Comunale di Cagliari e nel Consiglio Regionale della Sardegna ed oggi caporedattore della Tgr Rai Sardegna. Inoltre Artizzu in passato è stato capo ufficio stampa dell’ex Presidente della Regione Sardegna Christian Solinas. Il percorso di Incoronata Boccia si è indirizzato verso il giornalismo sin dagli studi universitari. A soli 21 anni è riuscita a finire tutti gli esami di Scienze della Comunicazione presso l’università la Sapienza, mentre in tv, dopo le prime esperienze in sostituzione di Enrico Mentana al Tg5, ha lavorato a ‘La vita in Diretta‘ ai tempi della conduzione di Michele Cucuzza. Quindi è approdata al Tg Regionale sardo e quindi a ‘Uno Mattina Weekly‘, su Rai1. Nel 2023, dopo voci relative a una moltitudine di ruoli in Rai, è arrivata la nomina alla vicedirezione del Tg1.