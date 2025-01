Cecilia Sala replica a Bruno Vespa: “Brutto sporcare la storia di un successo dello Stato”

video suggerito

Cecilia Sala ha replicato a Bruno Vespa, che su X aveva puntato il dito contro la giornalista per non aver "sentito il dovere di ringraziare Giorgia Meloni". Lo sfogo era arrivato dopo che Sala era stata ospite negli studi di Fabio Fazio a Che Tempo che fa sul Nove. La giornalista ha lasciato un messaggio in cui chiarisce la sua posizione e sottolinea quali siano state le sue prime parole subito dopo la liberazione dal carcere di Evin, a Teheran.

Il commento di Cecilia Sala su X

La risposta di Cecilia Sala a Bruno Vespa è arrivata tramite un post condiviso su X. La giornalista ha sottolineato di aver ringraziato l'operato dello Stato e, a corredo delle sue parole, ha condiviso anche la foto della stretta di mano con Giorgia Meloni e il titolo di un giornale. "Ho ringraziato Giorgia Meloni e il governo a cuore aperto, pubblicamente e più volte per l'operazione che ha portato alla mia liberazione – ha scritto la giornalista – Sono state le mie prime parole. Che brutto provare a sporcare ora la storia di un successo delle istituzioni italiane".

Cosa ha scritto Bruno Vespa su X

Su X Bruno Vespa aveva aperto il suo messaggio chiarendo di ammirare professionalmente Cecilia Sala: "Ho seguito con ansia il suo sequestro. Ma che non abbia sentito il dovere di ringraziare Giorgia Meloni è semplicemente vergognoso". Oltre a questa considerazione, aveva anche commentato il comportamento della madre della cronista e del suo del suo compagno Daniele Raineri. "Il giorno della liberazione la madre e il compagno di Cecilia hanno impedito al padre, quel gentiluomo di Renato Sala che era già nel cortile di via Teulada, di commentare l'evento nei Cinque minuti con il ministro Tajani. A voi il commento" aveva aggiunto Vespa. Le sue parole lasciavo intendere che il giornalista avrebbe ospitato Renato Sala nella sua trasmissione, ma che alla fine non sia stato possibile.