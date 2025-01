video suggerito

Carolina Stramare dopo il parto: “Fastidio ai punti. Allatterò, ma questo non mi rende una madre migliore” Carolina Stramare ha raccontato sul suo profilo Instagram l’esperienza del parto. Il 7 gennaio 2025 è diventata mamma di Bianca, figlia che ha avuto con il calciatore dell’Empoli Pietro Pellegri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Carolina Stramare ha dato alla luce Bianca, primogenita nata il 7 gennaio dall'amore con il calciatore Pietro Pellegri. A una settimana dal parto, la modella ha raccontato sui social l'esperienza della gravidanza. Nelle storie pubblicate sul suo profilo Instagram ha mostrato le cicatrici del parto cesareo e ha colto l'occasione per rispondere ad alcune domande dei suoi follower: "Ho sofferto il pomeriggio dopo il parto".

Carolina Stramare: "I punti interni mi danno fastidio, con i giorni sta migliorando"

Tra le varie domande poste a Carolina Stramare in queste ore, c'è anche quella relativa al dolore provato durante il parto. "Ho ‘sofferto sofferto' solo nel pomeriggio dell'intervento, passato l'effetto dell'anestesia – ha spiegato la modella – La mia ostetrica mi ha fatto alzare la mattina successiva". Ha poi aggiornato i follower sulle sue condizioni: "Al momento ho fastidio ai punti interni, ma con il passare dei giorni sta migliorando, ho già ricominciato la mia vita normale". Stramare ha poi allegato uno scatto della pancia tre giorni dopo il parto: "Questa foto risale a venerdì, io sono stata operata il martedì".

Carolina Stramare: "Ho deciso di allattare, so che questa scelta non mi rende una madre migliore"

Carolina Stramare ha fatto sapere di avere intenzione di voler allattare, spiegando che la decisione non la preoccupa: "Al momento non mi crea problemi. Però so bene che questo non mi rende una mamma migliore, quindi sarà così fino a quando me la sentirò". La modella non ha voluto rivelare le diverse alternative al nome "Bianca", perché ha precisato di non escludere la possibilità di avere altri figli con il compagno Pietro Pellegri: "Non lo dico perché mi sento una girl mum. Quindi se in futuro (ad oggi lontano) ci sarà una new entry donna la chiamerò così".