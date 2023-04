Carlo Conti: “Politicamente corretto a Tale e Quale Show? Perso il senso della logica” Carlo Conti in una lunga intervista al settimanale Chi ha anticipato le novità sul programma I migliori anni pronto a tornare in onda. “I miei migliori anni sono questi con mia moglie e mio figlio. Politicamente corretto a Tale e Quale Show? Con l’eccesso si perde il senso della logica, dell’equilibrio e dell’intelligenza”.

Carlo Conti è pronto a tornare in tv con la nuova edizione de I migliori anni che andrà in onda dal 28 aprile su Rai Uno: "Ho dovuto fare un restyling del programma". Il famoso conduttore in una lunga intervista al settimanale Chi ha anticipato le novità che riguardano il programma, poi dell'amore che prova per la sua famiglia. Il 10 maggio condurrà la prossima edizione dei David di Donatello: "Il film della vita è Amici miei".

Le novità de I migliori anni

Carlo Conti ha spiegato al settimanale Chi di aver fatto un "restyling" de I migliori anni, lo show che tornerà dal 28 aprile in onda su Rai Uno.

Gli ospiti si racconteranno attraverso una mylist, una lista delle loro 5 canzoni del cuore, cantanti e musicisti ci faranno rivivere una hit parade dei loro successi, come avverrà con i Pooh nella prima puntata. E poi il pubblico da casa potrà interagire attraverso i social scrivendo frasi, foto, ricordi, letti da Flora Canto. Ci saranno due comici a puntata – Sergio Friscia e Antonio Giuliani i primi – che saranno i "nostri" commentatori del tempo. Ho puntato sulla leggerezza.

Con l'evolversi della tecnologia, le abitudini di tutti sono cambiate: "I migliori anni non è un programma nostalgico, ma di memoria. Il mondo cambia, la tecnologia ci dà l'illusione di essere sempre connessi ma ci isola. Oggi anziché dare la mano o abbracciare un amico, gli mettiamo un like. Abbiamo meno memoria di questi ultimi anni perché ci mancano gli oggetti, ora è tutto dentro il telefonino". Nella nuova edizione ci sarà Gianmarco Carroccia che canterà un brano di Lucio Battisti nel corso di ogni serata: "Poi ci saranno Nik Kershaw, Tony Hadley, i Propaganda, Caroline Loeb, i Modern Talking, i Londonbeat, Alberto Fortis, Marco Ferrandini".

L'opinione sul "politicamente corretto"

Alla domanda sul "politicamente corretto" che colpì anche il suo show, Tale e Quale Show, costretto a rinunciare alla "blackface", cioè a truccare i concorrenti per eseguire brani di cantanti di colore, Carlo Conti ha ritenuto che sia una questione "senza logica".

Avrei dovuto rinunciare a grandi successi così nelle ultime due edizioni ho risolto prendendo due interpreti di colore. Secondo me con l'eccesso di politicamente corretto si perde il senso della logica, dell'equilibrio, della leggerezza e anche dell'intelligenza. È più comodo vietare che ragionare su certi problemi ed educare, partendo da lontano.

L'amore per la moglie Francesca e il figlio

I migliori anni per Carlo Conti sono quelli che sta vivendo: "Da quando ho sposato Francesca ed è nato nostro figlio Matteo è iniziato il periodo più bello della mia esistenza e non lo cambierei con nessun altro, perché è il più completo". Sul rapporto con la moglie ha aggiunto: