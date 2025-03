video suggerito

Bruno Barbieri: “Non ho una famiglia, ho fatto delle scelte. Se avessi un figlio ora mi chiamerebbe bisnonno” Bruno Barbieri si è raccontato a Le Iene, passando 48 ore con l’inviato Nicolò De Devitiis. Lo chef ha parlato della sua vita privata, dalla passione per i profumi alla famiglia e alla sua più grande delusione durante la carriera. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Elisabetta Murina

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Bruno Barbieri si è raccontato a Le Iene, nella puntata andata in onda mercoledì 11 marzo su Italia 1. L'inviato del programma Nicolò De Devitiis ha passato 48 ore con il noto chef stellato, scoprendo i segreti della sua vita lontano dalle cucine e dalle telecamere del programma. Una delle sue passioni, ha scoperto l'inviato, sono i profumi: "Mi piacciono molto, soprattutto quelli che hanno qualcosa di animalesco". Poi ha spiegato la celebre frase ‘mappazzone‘, diventata ormai il suo tormentone negli anni come giudice a Masterchef: "Quando mangi una cosa e c'è un casino di roba sul piatto, diventa un mappazzone, non è impiattato bene".

La più grande delusione dello chef Bruno Barbieri

Nella sua lunga carriera, costellata da successi, lo chef Barbieri ha confessato di avere una grande delusione: "Il fatto di non aver mai preso tre stelle Michelin, un neo che ho nella carriera". "Vabbè, ma è una cavolata", ha commentato l'nviato de Le Iene. "Ma sei pazzo? Non ce l'ho fatta, ma ormai è troppo tardi. Uno chef dà il meglio di sé dai 35 ai 54 anni circa. Dopodiché è finita, ti impegni una vita e dedichi tutto", ha commentato.

Bruno Barbieri e l'idea di famiglia

Durante la notte passata in tenda, è anche lo chef Barbieri a fare una domanda all'inviato de Le Iene, chiedendogli: "Non ti aspettavi di passare 48 ore così?". "Pensavo fossi un po' più stron*o", ha risposto De Devitiis. Poi la conversazione si è spostata sull'argomento famiglia e sull'idea di avere un figlio. Barbieri, a tal proposito, ha le idee chiare: "Io ho fatto delle scelte di vita. Per me la famiglia è quando hai dei figli a casa, li porti a giocare a pallone la domenica. Come avrei potuto farlo? Avrei dovuto rinunciare a delle cose. Farlo ora? Ma poi cosa fa, mi chiama bisnonno?".