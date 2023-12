Bradley Cooper ha comprato un camioncino per fare panini a New York, i clienti sono tutti vip Oltre ad essere attore e regista, Bradley Cooper ha dimostrato di saper essere anche un buon cuoco, come rivelano foto e video del suo food truck aperto a New York. Il divo si è ritrovato a servire panini ad una folta schiera di clienti, anche vip, ma il ricavato delle vendite andrà in beneficenza.

A cura di Ilaria Costabile

Attore, regista, a volte cantante e adesso anche "ristoratore", Bradley Cooper è un uomo dalle mille risorse e lo ha dimostrato rilevando un food truck, nel quale cucina goduriosi panini in quel di New York. La clientela è ovviamente vip e arriva dai quartieri chic della Grande Mela: da Irina Shayk a Laura Dern, e ovviamente la nuova fiamma del divo, ovvero Gigi Hadid.

Il food truck di Bradley Cooper

Una veste insolita quella in cui è comparso Cooper, che si è dilettato a piastrare hamburger, assemblare panini e servire i clienti che si sono posizionati ordinatamente in fila in attesa del loro turno per poter gustare le prelibatezze di Danny e Coop, specializzati nel "philly cheesesteak", iconico panino da street food di Philadelphia a base di carne di manzo, cipolle e formaggio filante, il tutto per 10 dollari. Il nome deriva dal socio di Cooper, ovvero il suo amico storico, Danny DiGiampietro, proprietario della Pizzeria Angelo in South Philadelphia, in Pennsylvania dove il divo è cresciuto.

Stando a quanto riporta il Philadelphia Inquirer, i proventi delle varie vendite andranno ad una associazione benefica che si occupa del sostentamento dei newyorkesi che hanno bisogno d'aiuto. Tra i clienti, come appare in alcune foto diffuse sulla stampa americana, c'era anche l'ex compagna del divo, ovvero la modella Irina Shayk, insieme alla loro bimba Lea De Seine. I due sono rimasti a chiacchierare per lungo tempo, confermando di essere rimasti in buoni rapporti, anche dopo la fine della loro storia d'amore, durata quattro anni.

Bradley Cooper è Bernstein in Maestro

È un momento particolarmente prolifico per l'attore che, infatti, il prossimo 22 dicembre sarà su Netflix con Maestro, il film di cui è regista e protagonista, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia di quest'anno, in cui interpreta il compositore newyorkese Leonard Bernstein e racconta della sua storia d'amore con la moglie Felicia Montealegre, nel film Carey Mulligan. La pellicola, che sarà distribuita sulla piattaforma streaming, vede una schiera di illustri produttori, ovvero Martin Scorsese, Steven Spielberg e Todd Philips.