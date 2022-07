Brad Pitt su Sandra Bullock: “Posso chiamarla in qualunque situazione, lei mi dirà sempre sì” Il film arriva in Italia il 25 agosto e ai colleghi de La Stampa, l’attore ha rivelato quanto sia stata importante Sandra Bullock.

"I sette killer dello Shinkansen" è stato uno dei thriller giapponesi più chiacchierati della scorsa stagione in Italia (edito da Einaudi). Il libro di Kotaro Isaka, titolo originale "Maria Beetle", è uscito in realtà nel 2010 ma ha trovato la diffusione internazionale proprio dopo l'annuncio del progetto con Brad Pitt e Sandra Bullock. Il film arriva in Italia il 25 agosto e ai colleghi de La Stampa, l'attore ha rivelato quanto sia stata importante Sandra Bullock, che interpreta proprio il ruolo di Maria Beetle, nel progetto: "È con me in ogni situazione, posso chiamarla e chiederle qualunque favore, lei mi dirà di sì".

Le parole di Brad Pitt su Sandra Bullock

Brad Pitt e Sandra Bullock hanno già recitato insieme nel film "The Lost City", uscito il 21 aprile. Ora sono tornati insieme per un thriller giocoso, ideale per l'estate al cinema. Brad Pitt racconta così il rapporto con lei:

Sandra è un’amica carissima, so che in ogni momento, in ogni situazione, posso chiamarla e chiederle qualunque favore e lei mi dirà di si. Anche stavolta l’ho fatto, l’ho cercata, ha accettato la proposta. Mi piace molto quest’idea di collaborazione, di progetti che possono incrociarsi.

Proprio Sandra Bullock ha dichiarato che prenderà una pausa dopo questo film.

Bullet Train, la trama del film

"Vorrei che dopo tutto questo tempo triste che abbiamo vissuto e stiamo ancora vivendo con la pandemia, provasse un po’ di vero divertimento". Questo è quello che auspica Brad Pitt, il messaggio agli spettatori di Bullet Train. Il film, in effetti, sembra avere tutte le qualità per poter intrattenere gli spettatori. Cinque assassini si ritrovano su un treno proiettile giapponese, rendendosi conto che i loro incarichi individuali sono tutti interconnessi. Un film corale con un super cast: Brad Pitt, Aaron Taylor-Johnson, Sandra Bullock, Zazie Beetz, Joey King, Logan Lerman, Michael Shannon, Brian Tyree Henry, Hiroyuki Sanada, Andrew Koji, Harrison Xu, Masi Oka, Andrea Muñoz, Darren Keilan, Pasha D. Lychnikoff, Johanna Watts, Bad Bunny, RiRia, Emelina Adams.