Bianca Balti contro le assicurazioni sanitarie americane: “Il mio farmaco contro il cancro non è un’opzione”

Bianca Balti denuncia sui social i ritardi delle assicurazioni sanitarie: “Sono una paziente oncologica, il farmaco che aspetto non è opzionale ma salva-vita”. Il messaggio della top model fa discutere.

Bianca Balti ha deciso di rompere il silenzio sulla sua condizione con un messaggio che ha fatto parecchio rumore. Attraverso le sue Instagram Stories, la modella ha denunciato pubblicamente i disservizi del sistema assicurativo sanitario americano, rivolgendosi direttamente agli account ufficiali dell'assicurazione e del servizio sanitario, rispettivamente Blue Shield of California e CVS Pharmacy. Considerato che l'account di Bianca Balti, che consta di quasi 2 milioni di follower, è destinato a creare più di un grattacapo agli organi sopracitati.

"Di solito non faccio queste cose, ma ho finito la pazienza e il tempo", esordisce Bianca nel suo messaggio, rivolto specificamente alle due compagnie. "Ho bisogno che mettiate a posto la vostra situazione." La frustrazione della modella emerge chiaramente dalle parole che seguono: "Sono una paziente oncologica. Il farmaco che sto aspettando non è opzionale: salva la vita". Nel suo messaggio, Bianca descrive una situazione che molti pazienti americani conoscono bene ma di cui raramente si parla con tanta franchezza sui social media.

Ho una carriera, una vita e delle responsabilità. Ho bisogno di viaggiare per lavoro. Ma non posso farlo in sicurezza senza le pillole che state trattenendo. Nessuno si assume la responsabilità. Nessuno lo risolve.