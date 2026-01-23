Bethenny Frankel di Real Housewives: “Ho una malattia renale cronica al secondo stadio, l’acqua è la mia medicina”

Bethenny Frankel, ex star di Real Housewives New York, ha raccontato di aver ricevuto la diagnosi di malattia renale cronica al secondo stadio. L’attrice deve bere almeno 5 litri e mezzo di acqua al giorno: “Il dottore mi ha detto che l’acqua è la mia medicina e devo berne in quantità industriali”.

"Ho una malattia renale cronica di stadio 2". Bethenny Frankel, ex star di Real Housewives New York, ha raccontato sui suoi profili social la diagnosi appena ricevuta, con l'obbiettivo di sensibilizzare i fan sull'importanza della prevenzione. L'attrice ha parlato per la prima volta pubblicamente della patologia di cui soffre, spiegando cosa potrebbe averla causata e come se ne è accorta.

In un video pubblicato su TikTok, Frankel ha spiegato di aver ricevuto la diagnosi di malattia renale cronica dopo essersi sottoposta ad alcuni esami di controllo. "Hanno mostrato che la mia funzionalità renale stava peggiorando e così mi è stato detto di consultare un nefrologo, ma in realtà non avevo alcuna voglia", ha spiegato l'attrice. Quella visita le ha però permesso di capire cosa stava succedendo al suo corpo: "Potrebbe essere stata causata da un'esperienza traumatica vissuta anni fa, quando ho quasi rischiato di morire per una grave reazione allergica, che potrebbe aver danneggiato i reni".

Il medico ha invitato Frankel a prendersi cura della sua salute, in particolare a idratarsi in modo adeguato, bevendo una quantità di acqua superiore a 5 litri e mezzo. "Non bevo molta acqua e quando ho detto al dottore che bevo kombucha, lui mi ha risposto “l’acqua è la tua medicina, devi berne in quantità industriali e puoi metterci dentro le tue bustine di idratazione”, ha spiegato l'attrice, che ha dovuto eliminare anche "l’ibuprofene, la curcuma e il gelato". La star di Real Housewives ha voluto parlarne apertamente ai suoi fan per invitarli a essere scrupolosi e a farsi controllare regolarmente, soprattutto se notano qualche anomalia rispetto al solito.