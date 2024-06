Beatrice Luzzi: “La castità come una droga, il Grande Fratello mi ha aiutato a superarlo”

video suggerito

A cura di Stefania Rocco

Ospite di Myrta Merlino a Pomeriggio5, Beatrice Luzzi è tornata sulla questione della castità già affrontata nella Casa del Grande Fratello da concorrente del reality (anche Simona Tagli ne aveva parlato a più riprese). L’attrice aveva già ammesso di non avere avuto partner per anni in seguito alla separazione dall’ex compagno Alessandro Cisilin, una versione dei fatti ribadita oggi nello studio della trasmissione pomeridiana di Canale5.

Beatrice Luzzi e la castità: “Diventata sempre più esigente”

Protagonista di un talk che aveva come argomento la scelta di Lenny Kravitz di rimanere casto, Beatrice ha spiegato di avere avvertito a lungo la stessa necessità: “Anch’io sono stata casta per tanti anni, da quando è cominciata la crisi con Alessandro e poi siamo rimasti separati per tanti anni. La castità è un po’ una droga perché ci si trova bene e alla fine si diventa sempre più esigenti e selettivi. Io sono dovuta andare nella Casa del Grande Fratello per riuscire a superare”.

Cos’è accaduto a Beatrice Luzzi nella Casa del Grande Fratello

L’attrice ha ammesso che proprio la partecipazione al Grande Fratello avrebbe riacceso il desiderio di tornare a innamorarsi o, almeno, di avere un rapporto con l’altro sesso. Nella Casa ha incontrato Giuseppe Garibaldi con il quale ha vissuto un breve flirt prima che una serie di incomprensioni li allontanassero. Una volta lontani dalle telecamere, i due si sarebbero ritrovati e avrebbero deciso di riprendere a frequentarsi. Per il momento, tuttavia, hanno preferito non esporre eccessivamente il loro legame, probabilmente a causa del desiderio di capire prima da soli che direzione dare al loro rapporto per poi esporsi sull’argomento. I fan restano in trepidante attesa di un annuncio che, per il momento, non è ancora arrivato ma che potrebbe preso riservare a chi li segue qualche sorpresa.

