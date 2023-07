Barbara Bouchet e la cucina del figlio Alessandro Borghese: “Lascio sempre i suoi piatti a metà” Barbara Bouchet ha parlato al Corriere della sua lunga carriera. Ha ripercorso le tappe della sua vita, poi sulla cucina del figlio Alessandro Borghese: “Non è piacevole per lui, lascio sempre a metà i paitti”.

A cura di Gaia Martino

L'attrice tedesca naturalizzata italiana, Barbara Bouchet, in una lunga intervista al Corriere ha parlato di sé, della sua carriera e dei figli, Alessandro Borghese, il noto chef e volto televisivo, e Massimiliano Borghese. Prossima ai 79 anni, ha ripercorso le tappe della sua vita, poi sul rapporto con Tarantino: "Un maleducato".

Gli inizi tra Hollywood e New York

Da piccola, quando aveva solo 15 anni, andò a trovare un'amica che viveva a Los Angeles e da lì non tornò più. Barbara Bouchet ha raccontato i suoi inizi nel cinema: "Mi iscrissi alla Hollywood Professional School per aspiranti attrici e intanto vendevo pollo fritto, scarpe, qualsiasi cosa. Così, cominciarono i piccoli ruoli, il primo in Fammi posto tesoro, con Doris Day e James Scarner". Dopo il due di picche ad un "avvocato della mafia", fu costretta a scappare a New York dove "non c'era cinema, solo moda". Nel '72 la sua carriera esplose: "Girai undici film". Non si è mai sentita imbarazzata per le scene sexy: "In aeroporto, ero stata avvicinata proprio da Feldman, il produttore al quale Preminger mi aveva negata. Beh l’ho chiamato e ho fatto Moneypenny, la segretaria di 007, con Niven, Peter Sellers, Woody Allen. Ci abbiamo messo un anno e mezzo a girarlo".

Tra i tanti corteggiatori William Shatner, il capitano Kirk di Star Trek, poi Omar Sharif, Ron Ely, Steve McQueen. Su quest'ultimo: "Ho vissuto con lui a Malibu, tutte le mattine arrivavano amici in moto per fare colazione a casa nostra e io in cucina a fare uova, bacon, patate. Mi dissi: non è la mia vita". Tra gli uomini più belli con i quali ha lavorato Marcello Mastroianni: "Era appena finita la storia con Catherine Deneuve, era triste. La mattina, veniva sul set di Per le antiche scale di Mauro Bolognini, accendeva il giradischi e sentiva Bella senza’anima. Tutte le mattine. Il più simpatico? Ugo Tognazzi".

Il matrimonio con Luigi Borghese

Dal '74 al 2006 Barbara Bouchet è stata sposata con Luigi Borghese dal quale sono nati due figli, Alessandro e Massimiliano. Il primo citato è il noto chef e volto televisivo, ha ereditato la passione per la cucina dal padre, essendo lei totalmente distante da quel mondo: "Io non amo nemmeno mangiare: ho sempre avuto scarso appetito. Per mio figlio, non è piacevole: lascio sempre metà piatto".

Barbara Bouchet e Alessandro Borghese

Le aspettative dal futuro e il rapporto con Quentin Tarantino

Barbara Bouchet desidererebbe girare una serie tv alla "Grace and Frankie" con Corinne Clery: "Siamo amiche, ci prendiamo molto in giro. Saremmo perfette insieme. Diciamo che mi aspetto che i produttori capiscano che anche le donne della mia età vogliono vedersi rappresentate al cinema e nella tv". Alla domanda su Quentin Tarantino, ha confessato di non aver cambiato idea: "È un maleducato". Questa la risposta completa: