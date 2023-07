Al Bano su Barbara D’Urso: “I cambiamenti in Tv ci sono sempre stati. Vorrei tornare a Sanremo” Il cantante parla del mercato televisivo e gli stravolgimenti di questa estate. Ma soprattutto, in un’intervista a TAG24, si concentra sul suo futuro e su Sanremo, parlando dell’ipotesi di un ritorno al Festival, ma da concorrente.

A cura di Andrea Parrella

Al Bano in Tv è una presenza trasversale nel panorama dello spettacolo italiano, un uomo che negli anni ha presenziato in programmi di ogni tipo, indistintamente, da Rai a Mediaset. Uno che, insomma, di televisione ne sa ed è per questo che interessa il suo parere nel merito di quello che sta accadendo nel panorama televisivo in questo momento.

Il cantante si astiene su Barbara d'Urso e il suo addio a Mediaset. "Non entro in queste cose", dice Carrisi a TAG24 in merito all'uscita dall'azienda della conduttrice che spesso lo ha ospitato nelle sue trasmissioni. Più deciso, invece, su quello che sta accadendo in Rai, con il frenetico telemercato di queste settimane. Al Bano non si scandalizza: "I cambiamenti in tv sono l'andamento naturale, anche Mike e Pippo sono passati dalla Rai a Mediaset. Non sempre lo fanno per i soldi. I cambiamenti in Rai per via della politica? Non è una novità neppure questa".

Anche nella prossima stagione ci sarà spazio in Tv per Al Bano. La Rai ha infatti confermatoLa Rai intanto ha confermato The Voice Kids, mentre l'anno prossimo dovrebbe tornare la versione senior dove si mormora che potrebbe tornare come coach proprio il Leone di Cellino San Marco, cosa che lui commenta: "Un mio ritorno a The Voice? Non ne so niente, ma l'idea non mi dispiacerebbe". Un altro programma legato al mondo della musica è Amici: "Anche questo non mi dispiacerebbe, è simile a The Voice e sarebbe nelle mie corde. Perché no?".

Inevitabile un commento sul Festival di Sanremo e le novità annunciate da Amadeus alcuni giorni fa, tra cui quella che rende i cantanti in gara dei co-conduttori nella seconda e nella terza serata: "Potrebbe essere una buona idea che i cantanti si presentino a vicenda, una bella novità e sicuramente lui avrebbe meno da lavorare". Lui però di fare il conduttore, magari nel ruolo di Morandi lo scorso anno, non ci pensa nemmeno. Per Al Bano Sanremo esiste solo da concorrente in gara: "Io ho fatto tante conduzioni, ma non aspiro a Sanremo. Probabilmente presenterò una canzone per la gara, il periodo giusto è settembre ma vorrei tornare in gara".