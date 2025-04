video suggerito

Aurora Ramazzotti: "La televisione è sempre stata la mia ambizione ma ogni volta mi faceva stare male" Aurora Ramazzotti ha pubblicato su Instagram una riflessione su quanto a volte sia difficile per lei accettare la sua immagine: "Com'è difficile disfarsi delle ferite che causa un mondo che basa quasi tutto sull'apparenza". Con il tempo e tante battaglie interiori, ha imparato a non cercare validazione nel giudizio degli altri.

A cura di Daniela Seclì

Aurora Ramazzotti ha pubblicato una riflessione su Instagram. La conduttrice e influencer, figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti, ha spesso espresso le sue fragilità sui social, dimostrando ai suoi follower di non voler vendere un'immagine perfetta e patinata di se stessa. In queste ore, ha parlato di quanto a volte sia difficile per lei vedersi in TV:

Oggi ho partecipato a un programma televisivo molto divertente. È stato bello e stimolante e sono super felice di averlo fatto, anche perché era uno di quei giorni in cui vedermi in video è davvero difficile. Oggi non mi piacevo, a chi non succede. Ma è più complesso amarsi quando quella fragilità la vedi tradotta in un'immagine che tanti guardano. Ogni tanto scorgevo delle inquadrature di me negli schermi e non mi riconoscevo quasi. Mi sono ricordata del perché vedermi in televisione è sempre stata la mia ambizione ma poi ogni volta mi faceva stare male. Vedersi su quello schermo è vedersi vulnerabili, quasi nudi nonostante il trucco e vestiti di scena. Non hai controllo sul modo in cui gli altri ti guardano.

Aurora Ramazzotti ha imparato a gestire la difficoltà di accettare la sua immagine

Aurora Ramazzotti ha ricordato quanto fosse difficile per lei accettare la sua immagine riflessa in uno schermo. Andava incontro a vere e proprie crisi. Stavolta, invece, ha provato ad accogliere con gentilezza quella sensazione di disagio. La consapevolezza che ha acquisito in questi anni la porta a riconoscere subito quando agisce in base a uno schema ormai superato:

Mi sono ricordata di quanto mi facesse soffrire questa cosa tempo fa, delle crisi che avevo, di come condizionava inevitabilmente il mio atteggiamento e quindi le mie prestazioni. Oggi ho accolto quella sensazione senza ignorarla o gonfiarla, l'ho solo accolta. Poi però con gentilezza l'ho allontanata perché l'esperienza dalla mia parte mi aiuta a tenere a mente che io sono la peggior giudice di me stessa. Che non è più importante per me trovare validazione nel fatto che gli altri mi vedano bella e che nove volte su dieci quella sensazione che provo è dovuta a un vecchio schema mentale basato interamente su quella malsana mania di dover fare cambiare idea alle persone.

Le ferite causate da un mondo che basa tutto sull'apparenza

Aurora Ramazzotti ha concluso assicurando che le tempeste passate, diventano poi solo folate di vento: "Com'è difficile disfarsi delle ferite che causa un mondo che basa quasi tutto sull'apparenza. Anche e sopratutto per noi che vacilliamo costantemente tra l'apparire e l'essere cercando di conciliare le due cose ma dando più peso all'ultima. Ci si prova una vita intera ma alla fine ci si riesce, anche se momenti come questo a volte tornano. La cosa più bella è che quelle tempeste si trasformeranno in ventate e poi soffi leggeri di ricordi, solo ricordi di battaglie interiori che ci hanno resi ciò che fieramente siamo".