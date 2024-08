Arrestato Akili McDowell, l’attore della serie Billions è accusato di aver ucciso un 20enne a Houston

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Akili McDowell accusato di omicidio. L'attore delle serie David Makes Man, Billions e The Astronaut, 21 anni, è stato arrestato con l'accusa di aver ucciso a colpi di arma da fuoco il ventenne Cesar Peralta, lo scorso 20 luglio a Houston, in Texas. La polizia ha fatto sapere che il ragazzo è stato preso in custodia e portato nella prigione della contea di Harris.

Le accuse contro Akili McDowell

Stando a quanto raccontano i media americani, McDowell è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di omicidio. Il 21enne avrebbe ucciso a colpi di arma da fuoco Cesar Peralta, 20 anni, nel parcheggio di un complesso residenziale a Houston, in Texas. Secondo la polizia della contea di Harris, gli agenti hanno trovato sul luogo un uomo a terra privo di sensi, mentre l'attore sarebbe fuggito a piedi dopo la sparatoria e dopo aver avuto una colluttazione fisica con la vittima. Ignote al momento le cause del gesto. L'interprete di David Makes Man è rimasto in carcere nella giornata del 5 agosto con una cauzione di 400mila dollari e l'accusa di aver ucciso un uomo. "Questa è una situazione sfortunata e prego per Akili e per coloro che sono stati colpiti da questa tragedia", ha fatto sapere il suo manager Jonell Whitt, che non ha voluto aggiungere ulteriori commenti.

La carriera di Akili McDowell

Nato nel dicembre 2002, McDowell ha 21 anni e si è avvicinato al mondo della recitazione fin da adolescente. Nel 2019 è diventano protagonista di Davide Makes man, serie americana che racconta la storia del 14enne David, perseguitato dalla morte del suo amico più caro e affidato alla madre che cerca di uscire dalla povertà. Deve scegliere tra la strada o l'istruzione, che può offrirgli una prospettiva diversa. Lo show è stato prodotto esecutivamente da Oprah Winfrey e dall'attore Michael B. Jordan e ha ottenuto una nomination ai Critics Choice Awards come miglior serie drammatica nel 2019. Ha recitato anche come guest star nel ruolo di Savion Williams in Billions nel 2020 e ha interpretato il ruolo di Zavier Gibbs in The Astronaut Wives Club.