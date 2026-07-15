Arisa e l’insolito metodo per sciogliere la tensione: “Quando ho la cervicale mi metto due penne rigate nel naso”

Arisa ha raccontato a Victoria Cabello un insolito metodo ‘fai da te’ che usa per sciogliere la tensione cervicale: “Metto due pennette rigate, crude, nel naso e una bacinella d’acqua sotto”. L’artista è anche piuttosto scaramantica: “Mi confronto con le cartomanti. Quando voglio un’interpretazione cinica, ne chiamo una russa”.

Arisa ha un insolito metodo per sciogliere la tensione al collo. La cantante ama sperimentare con il suo corpo diverse pratiche per sentirsi meglio e tra queste ce n'é una ‘fai da te' che ha fatto sorridere i fan e anche Victoria Cabello, al quale l'ha raccontata per la prima volta. L'artista al momento si trova in un periodo sereno della sua vita e ama riascoltare i brani del suo ultimo disco "come se non ci fosse un domani", con l'intento di "lasciare un segno di me stessa al mondo".

Ospite del podcast Fuori di Cabello, Arisa ha rivelato una insolita abitudine "fai da te" che usa quando deve scogliere la tensione al collo. Chiacchierando con Victoria Cabello, ha raccontato: "Metto due pennette rigate nel naso, crude, con una bacinella d'acqua sotto. Riesce a scogliere tutto". Grazie a questo "trucco", la cantante riesce a sentirsi meglio e l'effetto che ha sul suo corpo, ha raccontato, è migliore di qualsiasi altro rimedio naturale o medico. "Uso il mio tempo libero per la sperimentazione per vivere meglio", ha raccontato con sincerità.

Quanto alla sua "voice care", Arisa ha spiegato di non avere in questo ambito abitudini fuori dal comune, come può essere quella di Beyoncé di fare squat mentre canta o di altri artisti di "urlare" con la faccia contro il cuscino. Uno dei momenti in cui si sente più rilassata è mentre guida, dove parla con le persone al telefono o mangia.

Arisa in passato aveva raccontato di essere una persona piuttosto scaramantica e di consultare, soprattutto in alcuni momenti della sua vita, ben 10 cartomanti diverse. Adesso, ha spiegato, il suo rapporto con questa pratica sarebbe cambiato: "Ora non le chiamo più di tanto, ma ci credo. Mi confronto con quello che mi dicono e quello penso io. Se voglio un'interpretazione cinica, chiamo una cartomante russa. Se ne voglio una buonista, la chiamo di Roma".