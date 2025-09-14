Arianna Meloni torna sul gossip con De Martino: “Collegai che era l’ex di Belen Rodriguez, e mi taccio”

Arianna Meloni è tornata a parlare del gossip di un anno fa che l’ha vista al centro della cronaca rosa per una presunta vicinanza con Stefano De Martino. Entrambi nell’ultimo anno hanno smentito la conoscenza, lei ieri ha rivelato con sarcasmo: “Collegai che era l’ex marito di Belen, e mi taccio”.

Oltre un anno fa, prima dell'inizio dell'era De Martino ad Affari tuoi, era circolato il gossip che vedeva protagonisti di una "particolare amicizia" il noto conduttore e Arianna Meloni, sorella della premier Giorgia. Entrambi hanno più volte smentito le indiscrezioni e le diverse ricostruzioni della stampa sulla loro vicinanza, ma nelle ultime ore la Meloni senior è tornata sulla questione raccontando che quando uscì il gossip, "non sapevo manco chi (lui, ndr) fosse". Poi ha scherzato sulle dichiarazioni di Stefano De Martino che lo scorso novembre in un'intervista ammise di averla "cercata su Google" perché "non sapevo neanche che faccia avesse".

Le parole di Arianna Meloni su De Martino

"De Martino un altro pò non sapevo manco chi fosse", così Arianna Meloni, ospite dell'evento Tempo delle donne del Corriere della Sera, ha commentato il gossip di un anno fa che la vedeva vicina a Stefano De Martino, prima che lui firmasse il contratto con la Rai. Meloni ha continuato, ribadendo di non averlo mai incontrato: "Poi ho collegato che era l'ex marito di Belen, mi taccio. Sono ancora consapevole dei miei limiti, non c'entro niente. Non l'ho mai incontrato, non l'ho mai visto". Infine, a proposito delle dichiarazioni che lui rilasciò su di lei, ha concluso con una battuta finale: "Ho letto che lui ha detto che è dovuto andare a vedere le mie foto su internet, mi volevo buttare sotto una macchina".

Le dichiarazioni di Stefano De Martino a cui fa riferimento Giorgia Meloni

Stefano De Martino lo scorso novembre rilasciò le ultime dichiarazioni sulla vicenda di gossip della scorsa estate. Al Corriere confermò quanto detto ieri dalla Meloni, sostenendo di non averla mai incontrata e smentendo dunque la loro vicinanza. Le parole a cui ha fatto riferimento la sorella della premier sono le seguenti: "Ho dovuto perfino cercarla su Google, quando è saltata fuori questa cosa non sapevo neanche che faccia avesse".