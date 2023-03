Antonino Spadaccino festeggia 40 anni con una foto nudo: “Ho detestato questo corpo, non ho più paura” Antonino Spadaccino ha festeggiato i suoi 40 anni con una foto senza veli dall’alto valore simbolico: “Io questo corpo l’ho detestato, maltrattato, tagliato, ricucito, nascosto, ripudiato. Solo oggi, per la prima volta, lo accarezzo e ve lo mostro. Dentro c’è l’anima, abbiatene cura”.

A cura di Daniela Seclì

Antonino Spadaccino compie 40 anni. Il cantante, che qualche mese fa si è portato a casa la vittoria di Tale e Quale Show, ha celebrato questo importante traguardo con una foto senza veli, dall'alto valore simbolico. L'artista ha spiegato: "Mi sono fatto un regalo, la vanità. Ho detestato, maltrattato, ripudiato questo corpo" e ha assicurato di essere pronto a mettere da parte le sue paure.

Antonino Spadaccino e la foto senza veli, il significato dello scatto

Antonino Spadaccino ha condiviso sui social una foto che lo ritrae senza veli, con addosso solo una elegante collana di perle. I capelli biondo platino e le parti intime coperte da fiori. Così, l'artista si è regalato "la vanità", lanciando anche un importante messaggio che si ricollega alla body positivity. Ad accompagnare la foto, una dedica a se stesso:

Per i miei 40 anni mi sono fatto un regalo: la vanità. Quel sentirsi belli che non crediamo di meritare, quel desiderio di buttare giù le maschere e gridare al mondo: vado bene cosi come sono. Io questo corpo l’ho detestato, maltrattato, tagliato, ricucito, nascosto, ripudiato. Solo oggi, per la prima volta, lo accarezzo e ve lo mostro. Dentro c’è l’anima, abbiatene cura. Io per i miei 40 non ho più paura. Buon Compleanno a Me. Adesso ci divertiamo.

Quindi ha ringraziato tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione della foto.

Leggi anche Il vincitore del Torneo di Tale e Quale Show 2022 è Antonino Spadaccino: la classifica dei campioni

Antonino è stato vittima di bodyshaming e bullismo

In un'intervista rilasciata a Verissimo, Antonino Spadaccino parlò del bodyshaming subito e degli insulti ricevuti non solo per il suo aspetto fisico ma anche per il suo orientamento sessuale: