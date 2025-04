Andrea Delogu scrive: “Cannavacciuolo è il più sexy del mondo”, la reazione alle critiche degli uomini

video suggerito

Il 25 aprile, Andrea Delogu scrive su X: "Cannavacciuolo è l'uomo più sexy del mondo. Ciao" e subito si attivano una serie di commenti e di critiche. Ci torna oggi per difendersi e richiamare a un minimo di amor proprio chi l'ha attaccata: "I commenti degli uomini sotto il mio post su Cannavacciuolo sono allarmanti. Mi chiedo che cosa vi abbia fatto la vita per rendervi così? Vorrei dirvi che anche voi meritate d'essere amati, dovete solo fare uno sforzo e credere di più in voi stessi".

I commenti e le critiche ad Andrea Delogu

Andrea Delogu ha espresso il suo apprezzamento nei confronti dello chef Antonino Cannavacciuolo ed è stata travolta da una serie di critiche. "Certo, come no, poi però ti fidanzi con i modelli", scrive un utente, e gli altri a ruota: "Perché non gli chiedi di uscire?", "La menopausa è il tramonto dell hybris", "Non credo penseresti lo stesso se fosse la stessa identica persona non famosa", "Chiaramente diventa sexy con Status e Money, senza quelli a quest’ora sarebbe l’admin del forum dei brutti" e così via.

La reazione di Andrea Delogu alle critiche degli uomini

Andrea Delogu si è detta contrariata da quanto le è pervenuto sotto il post dedicato, con la solita grande ironia, ad Antonino Cannavacciuolo e lo ha voluto sottolineare in un post di oggi. Stamattina ha scritto: "I commenti degli uomini sotto il mio post su Cannavacciuolo sono allarmanti. Mi chiedo che cosa vi abbia fatto la vita per rendervi così? Vorrei dirvi che anche voi meritate d'essere amati, dovete solo fare uno sforzo e credere di più in voi stessi", sottolineando come la mancata fiducia in se stessi e l'amor proprio carente li avesse condotti ad attaccarla con frasi e illazioni del tutto fuori portata. Solidarietà femminile, ma non solo, nel nuovo flusso di commenti, orientati, con altrettanta ironia, a supportare il complimento alla chef, per molte dotato di fascino indiscutibile e a prova di hater.

