Ambra Angiolini emozionata al Giffoni Film Festival: “T’appartengo” cantata dai fan la fa commuovere

Sono passati più di trent'anni, ma T'appartengo resta un inno generazionale. Lo sa bene Ambra Angiolini, che sul red carpet del Giffoni Film Festival si è lasciata travolgere dall'emozione quando i fan hanno iniziato a cantare il celebre brano che ha segnato la sua ascesa ai tempi di Non è la Rai . Occhi lucidi e sorriso commosso, il momento nostalgico ha riportato tutti, lei soprattutto, indietro nel tempo.

I fan le cantano T'appartengo e Ambra Angiolini si commuove

Sul red carpet del Giffoni Film Festival, mentre attraversava la folla di fan e spettatori, Ambra Angiolini è stata sorpresa da un gesto spontaneo da parte dei presenti che hanno intonato a gran voce T'appartengo, il brano che l'ha resa celebre. Poco dopo, l'attrice e cantante ha affidato ai social un messaggio di gratitudine, commentando il post condiviso da SuperGuida TV: "Grazie… esperienza piena di PACE, UMANITÀ E GENTILEZZA".

Ambra Angiolini e la figlia Jolanda duettano sulle note del brano T'appartengo

In occasione dello scorso Pride di Milano, Ambra Angiolini e sua figlia Jolanda Renga si erano esibite insieme proprio sulle note del brano T'appartengo. Di quella canzone aveva parlato anche nel corso di un'intervista a Stasera c'è Cattelan. Al conduttore, infatti aveva raccontato la sua partecipazione al Dopofestival del 1996 al fianco di Pippo Baudo: "Mi ha chiamata lui, nessuno voleva. Pur di andare scrissi una lettera fingendomi il mio avvocato". Non erano mancati poi dettagli inediti sul lato più ‘pratico' di quell'esperienza, Ambra ha infatti rivelato di aver rifiutato volontariamente il suo compenso economico: "Rinunciai al cachet e ai soldi del Dopofestival. Anche con T'appartengo è successa la stessa cosa ma lì non me lo hanno detto me ne sono accorta negli anni, proprio non era previsto dalla legge".