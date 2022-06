Amber Heard potrebbe essere coinvolta in un altro processo per falsa testimonianza Indagini in corso sulle accuse per falsa testimonianza rilasciata dall’attrice dopo un viaggio in Australia nel 2015. Heard avrebbe falsificato i documenti per l’introduzione illecita dei due yorkshire che condivideva con Depp, Pistol e Boo.

A cura di Giulia Turco

Amber Heard potrebbe trovarsi ad affrontare una nova battaglia legale, mentre la causa persa contro l’ex marito Johnny Depp in Virginia le sta costando una cifra che, secondo le indiscrezioni, l’attrice non potrebbe affatto permettersi. Come racconta il Daily Mail, sarebbero in corso alcune indagini sulle accuse per falsa testimonianza che avrebbero coinvolto l'attrice in relazione alla sua visita in Australia avvenuta nel 2015, insieme a Depp, più precisamente nel Queensland.

L'importazione illecita di animali in Australia

La coppia si trovava in Australia, dove ai tempi l’attore stava girando il quinto film della saga I Pirati dei Caraibi. In occasione di quel viaggio, Depp e Heard infransero le leggi australiane non dichiarando i loro due yorkshire, Pistol e Boo, al loro arrivo dagli Stati Uniti. I due cani non passarono la dogana e non rispettarono la quarantena di 10 giorni prevista dal governo australiano. Così nel luglio 2015 l’attrice si è trovata a carico due capi d’accusa, ma dopo essersi dichiarata colpevole per aver falsificato i documenti di viaggio, il caso è stato archiviato, riferisce ET. Ora, negli ultimi giorni, il Dipartimento australiano dell’agricoltura, dell’acqua e dell’ambiente ha dichiarato di che sono in corso nuove indagini sulle accuse di falsa testimonianza a carico di Heard.

Come Amber Heard risarcirà Johnny Depp dopo il processo

Nel frattempo tuttavia per l’attrice questo deve essere sicuramente il male minore. Heard è ancora focalizzata sul processo perso in Virginia contro l’ex marito, che le costerà una cifra pari a 10 milioni di dollari. Secondo quanto ha riferito il suo legale a Today, Heard potrebbe “assolutamente non permettersi” di pagare l’ingente somma di denaro. Come riscuoterà dunque la cifra Depp? “Lui può riscuotere da lei beni ed entrate per decenni”, ha chiarito l’avvocato Raiford Dalton Palmer a Hollywood Life. “Ma lei potrebbe provare ad usare il fallimento per rallentare i pagamenti e questo non sarebbe un toccasana”, ha aggiunto. Nel frattempo l’attrice ha già fatto sapere che presenterà ricorso rispetto alla sentenza, il che potrebbe “sospenderne l’esecuzione”, ma in tal caso come spiega il legale le verrebbe chiesto comunque “di inviare una cauzione per garantire l’importo stabilito”.