Amanda Bynes ricoverata in ospedale, vagava nuda per strada nel pieno di una crisi psicotica L’attrice di Nickelodeon è stata ricoverata in psichiatria dopo essere stata trovata mentre vagava nuda per strada. A un automobilista al quale aveva chiesto aiuto, ha riferito di essere nel pieno di una crisi psicotica.

A cura di Stefania Rocco

Amanda Bynes, ex stellina della televisione americana e volto di Nickelodeon è stata ricoverata in psichiatria. Lo riferisce TMZ secondo cui la Bynes sarebbe stata trovata mentre vagava completamente nuda per le strade di Los Angeles. Sarebbe stata lei stessa a riferire di essere nel pieno di una crisi psicotica a un automobilista fermato perché la aiutasse. Lei stessa avrebbe successivamente chiamato il 911, avendo riconosciuto i segnali del suo disagio. Un team di esperti di salute mentale, intervenuti sul posto insieme alla polizia, ha stabilito che l'attrice dovesse essere ricoverata. Per fortuna, Bynes non è rimasta ferita.

Chi è Amanda Bynes

Diventata famosa in tutto il mondo negli anni a cavallo tra il 1990 e il 2000, Amanda Bynes è diventata popolare in tenerissima età. Deve la sua popolarità internazionale a progetti del calibro de l’Amanda Show e Le cose che amo di te, impegni che le permisero di scalare le classifiche dello showbiz americano, lanciandola di diritto tra le giovani star più pagate al mondo con un ingaggio pari a 2,5 milioni a progetto.

I problemi con l’abuso di sostanze stupefacenti

La parabola discendente dell’attrice cominciano nel 2012 quando la stampa comincia a occuparsi della vita privata di Amanda Bynes, costellata da ricoveri diventati necessari a causa dell’abuso di sostanze stupefacenti. Nel 2013 fu sottoposta alla prima perizia psichiatrica – che stabili fosse affetta da un disturbo bipolare – dopo essere stata arrestata mentre tentava di dare fuoco al dialetto del suo vicino di casa. Un anno dopo, fu prelevata dall’aeroporto di Los Angeles e trasportata in una clinica di riabilitazione per merito dell’intervento dell’avvocato della sua famiglia. Risale a domenica mattina l’ultima crisi della giovane stella della tv americana. In questo caso, sarebbe stata la stessa Amanda a riferire di essere oggetto di una crisi. Al momento, l’attrice si trova in ospedale.