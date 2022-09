Alessandro Tersigni dice no alle foto dei figli sui social: “Non mostro i fatti miei agli altri” Alessandro Tersigni è molto poco social, a differenza di altri colleghi: “È un’inclinazione, non ce la faccio a cercare il consenso in questo modo”.

Alessandro Tersigni, 42 anni, è il protagonista del numero di "Visto" in edicola questa settimana. L'attore da questa stagione televisiva raddoppia: non soltanto il suo consueto appuntamento con "Il paradiso delle signore" ma anche la seconda stagione di "Cuori". Sposato con Maria Stefania Di Renzo, 42 anni, dal 2016 e dopo sei anni di fidanzamento, la sua vita privata è condita da due figli, Filippo di 5 anni e Zoe, neonata. Al settimanale si racconta soprattutto sulle novità lavorative: "Quando si lavora sulla lunga serialità c’è il rischio che le vicende personali di qualcuno possano subire un momento di stasi. E il pubblico lo nota. Quest’anno c’è un ritmo diverso: ci sono tante nuove storie, frizzanti, tante nuove location oltre a nuovi ingressi nel cast. È tutto molto stimolante".

Le parole di Alessandro Tersigni

Alessandro Tersigni è molto poco social, a differenza di altri colleghi. Se la spiega così: "Non è una scelta, ma un’inclinazione. Non ce la faccio a condividere gli affari miei. Magari capita che la mattina dopo la doccia mi faccia un selfie e voglia pubblicarlo ma poi mi freno e mi dico: “Ma chi me lo fa fare?”. Non vado a cercare il consenso social, mi piace condividere il mio lavoro ma sul resto sono più prudente. Forse sbaglio, perché oggi i social hanno un’importanza sempre più marcata. Ma io vivo bene anche senza farmi condizionare e poi non mi piace passare il tempo attaccato al telefono". È anche uno degli attori più richiesti dal pubblico femminile:

C’è chi vuole un video per il compleanno della moglie, chi gli auguri per la comunione del figlio… Se accontentassi tutti diventerei un juke box. Ma se mi fermano per strada lo faccio. Poi ricevo tanti messaggi dall’estero. Il Paradiso delle Signore va in onda in settanta paesi, in tutto il mondo. Così mi scrivono dalla Finlandia, Russia, dal Giappon, dall’Arabia Saudita… E non si tratta di italiani espatriati, ma di stranieri che seguono la serie. Che orgoglio!

La vita in famiglia

Alessandro Tersigni concentrato sul lavoro (qui la nostra intervista recente) ma soprattutto sulla famiglia: "A febbraio è nata Zoe e da sette mesi sono invaso da dolcezza, purezza… Tanta roba! Ci ero già passato con Filippo, che oggi ha cinque anni, e per il momento la piccola è molto attaccata alla mamma, ma stiamo iniziando ad interagire e non vedo l’ora che dica le sue prime parole. Terzo figlio? Per me un figlio è un figlio ma ora che ho sia il maschio che la femmina penso di essere a posto così".