Al Bano e la causa contro Michael Jackson: "Il suo avvocato mi disse che il Re del Pop non poteva perdere" Il cantante racconta a Gurulandia della causa intentata contro Michael Jackson per plagio: "La canzone era uguale, ma il suo avvocato mi disse chiaramente 'non deve perdere, non può perdere' e suggerì un accordo". Poi la morte del cantante fece saltare tutto.

Albano Carrisi è il protagonista dell'ultima puntata di Gurulandia, il podcast di Marco Cappelli e Roberto Vertucci. Nell'intervista completa, disponibile su Youtube, si parla dei punti principali della sua vita e della sua carriera, anche in relazioni ai rapporti personali avuti con Silvio Berlusconi e che intercorrono con Vladimir Putin. Albano ha anche parlato della causa per plagio che intentò contro Michael Jackson: "Nel 1991 (era però il 1993, qui Albano ricorda male ndr) mi chiamò mio figlio: "Ma tu hai dato la canzone a Michael Jackson?". E io: "No perché?". E lui: "Ascolta la canzone Will you be there perché è uguale ai Cigni di Bakala".

Le parole di Albano

La canzone "I cigni di Bakala" era stata pubblicata nel 1987 mentre "Will you be there" di Michael Jackson fu pubblicata come singolo nel 1993 e inclusa nel disco del 1992, Dangerous: "Mi chiamò il suo avvocato e mi disse chiaramente che Michael Jackson non deve perdere, non può perdere, suggeriamo di trovare un accordo". Ecco qual era l'accordo:

L'accordo era il seguente: loro avrebbero pagato tutte le spese processuali, che erano molto toste, poi avremmo fatto un concerto insieme all'Arena di Verona per raccogliere fondi nei confronti dei bambini maltrattati. Lo accusarono di tutte quelle storie, poi è morto e non se n'è fatto più niente.

Cosa disse Michael Jackson su Albano

Michael Jackson intervenne in una intervista del Corriere della Sera, a firma di Mario Luzzatto Fegiz, nel quale si scusava con Albano, giurando però pubblicamente di non aver copiato la sua canzone:

La canzone era uguale. C'era il coro che era uguale, la melodia che era uguale. Io non so se Michael Jackson ha copiato, si sa però che I cigni di Bakala è nata prima di Will You Be There. Lo disse pure Michael Jackson in una intervista che fece Mario Luzzatto Fegiz per il Corriere della Sera.