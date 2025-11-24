Ainett Stephens, l’ex Gatta Nera: “Hanno diagnosticato l’autismo a mio figlio, mi è crollato il mondo addosso”

Sono passati circa 10 anni dalla sua esperienza nei panni de La Gatta Nera a Il Mercante in Fiera. Ainett Stephens ha ricordato gli esordi in tv e parlato ella sua vita, ospite del podcast 1% donne. Lontano dai riflettori dopo il GF nel 2021, è vicina al figlio Christopher, a cui hanno diagnosticato l'autismo quando aveva 2 anni.

Ainett Stephens ha ripercorso gli inizi della sua carriera, quando è arrivata in Italia nei primi Anni Duemila "in cerca di fortuna". La televisione non era nei suoi piani, tanto che aveva iniziato un percorso di studi: "Mi ero iscritta all'Università, poi quando le cose devono succedere, succedono". Il piccolo schermo è arrivato per caso: "Ho conosciuto questa ragazza che ha visto qualcosa di speciale in me, dicendomi che sarei diventata famosa in Italia. Mi ricordo che ai tempi non c’era una ragazza nera in tv e lei aveva predetto il mio successo".

Stephens ha così fatto i primi provini e nel 2006 è stata presa per il calendario di Fox Uomo, in cui ha posato nuda: "I calendari erano un trampolino di lancio, io ero a mio agio. La nudità è la cosa più bella del mondo, sono gli occhi delle persone che ci rendono volgare". La sua carriera è in breve decollata, tanto che è stata chiamata presto in tv. Prima ha condotto Real Tv e successivamente ha vestito i panni de La Gatta Nera nel programma Mercante In Fiera, in onda su Italia 1 e condotto da Pino Insegno.

"Il direttore di Italia 1 ha chiamato la mia agente, era alla ricerca di una ragazza per fare la gatta nera nel Mercante in Fiera. Avevano chiesto una con le mie caratteristiche", ha ricordato Stephens riguardo il provino. E ha poi raccontato: "Poi hanno scelto me, anche se avevano fatto la tuta per un'altra ragazza, poi non so perché non l'hanno confermata. In quella tuta a me non entrava neanche una gamba, l'hanno dovuta rifare da capo".

Dopo un lungo periodo davanti alle telecamere, durato circa 10 anni, Ainett si è allontanata dai riflettori ed poi tornata nel 2021 come concorrente del Grande Fratello Vip. Da allora non è più apparsa in programmi tv e oggi è mamma di Christopher, nato nel 2015, che oggi ha 10 anni. "A due anni gli è stato diagnosticato il disturbo dello spettro autistico e in quel momento è crollato il mondo. È stato uno dei periodi più bui della mia vita perché sono cose che capitano agli altri ma non pensi possano capitare a te", ha rivelato Stephens, che non l'ha mai lasciato solo.