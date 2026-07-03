Aida Yespica: “Mio figlio Aron è tornato a vivere con me in Italia, sono stati 10 anni tosti senza di lui”

Aida Yespica ha raccontato che il figlio Aron, avuto con l’ex compagno Matteo Ferrari nel 2009, è tornato a vivere con lei in Italia. “Sono stati 10 anni tosti”, ha spiegato la showgirl. Il 17enne si era trasferito in America dal padre.

Aida Yespica è tornata a vivere con il figlio Aron. Dopo 10 anni di lontananza, la showgirl venezuelana ha raccontato che il 17enne si è trasferito a Roma con lei, lasciando gli Stati Uniti e il padre Matteo Ferrari.

Nel 2016 Aron era andato a vivere a Miami dal padre e da allora era rimasto stabilmente lì, costruendo la sua vita e dedicandosi agli studi. "Volevo che continuasse a studiare in America e l'ho lasciato al padre", ha raccontato ospite del podcast Radici di Ughetta di Carlo. Nonostante la distanza, Yespica ha cercato in tutti i modi di essere una mamma presente, andando a trovarlo quando possibile e sentendolo spesso: "Ero sempre presente, ogni mese andavo a trovarlo. Oppure telefonate, viaggi, essere presente era la cosa più importante". Durante il periodo del Covid però, per ben 2 anni e mezzo, la showgirl non ha potuto riabbracciare il figlio per via della pandemia e di alcuni problemi burocratici. "A inizio del 2020, aspettavo il passaporto venezuelano per partire; quando è stato rilasciato, a marzo, la pandemia era esplosa in tutto il mondo. Ho chiesto il visto per gli Stati Uniti, ma in tutto questo tempo mi è stato cancellato per quattro volte a causa del Covid", aveva spiegato in una precedente intervista rilasciata al settimanale Chi.

Quando l'emergenza sanitaria è finita, la showgirl è tornata a incontrare il figlio con regolarità, nonostante continuasse a soffrire per la lontananza nella quotidianità: "Sono stati 10 anni veramente duri, tostissimi". Oggi, Aron ha 17 anni ed è tornato a vivere a Roma con la madre, che lo descrive "felice" di essere rientrato in Italia. Al momento sta continuando gli studi e si sta dedicando alla passione del calcio.

La storia d'amore tra Yespica e Matteo Ferrari risale al 2007: i due sono stati una coppia per due anni e mezzo, diventando genitori insieme di Aron. Dopo la nascita del figlio, però, il rapporto ha iniziato ad incrinarsi, vivendo momenti di crisi fino alla decisione di prendere strade separate. "Non mi sentivo capita dal mio compagno, io e Matteo litigavamo spesso. Così 20 giorni dopo il parto, me ne sono andata di casa", aveva raccontato Yespica, che non aveva ricevuto il sostegno che si aspettava da parte del fidanzato in un momento delicato come la maternità e il post partum.