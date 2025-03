video suggerito

Adriano Celentano e Spike Lee insieme a Milano: cresce la curiosità sui motivi del loro incontro Adriano Celentano e Spike Lee avvistati a Milano. Tra ipotesi e congetture cresce la curiosità dei motivi del loro incontro. Dopo il tête-à-tête con il cantante, il regista americano si è diretto verso San Siro per seguire Inter-Feyenoord.

Spike Lee e Adriano Celentano si sono incontrati a Milano. A riportare la notizia del loro tête-à-tête è stato Adnkronos, che sottolinea come il "meeting" tra i due abbia destato parecchia curiosità, dando adito a una serie di ipotesi. Tra le più quotate, l'idea che in ballo ci sia il nuovo film del regista americano Highest 2 Lowest.

Spike Lee e Adriano Celentano insieme a Milano: mistero sull'incontro

Spike Lee e Adriano Celentano sono sorridenti e abbracciati nella foto che in queste ore sta circolando online. Non è chiaro il motivo per il quale i due si sono incontrati in un locale di Milano, certo è che il regista americano sta lavorando al film Highest 2 Lowes, progetto che – stando alle ipotesi – potrebbe vedere un coinvolgimento del cantante. Poco dopo, Lee si è diretto a San Siro, dove è stato paparazzato mentre assisteva all'ottavo di finale di Champion League, sul campo Inter contro Feyenoord.

Il nuovo film di Spike Lee: Denzel Washington e A$AP Rocky nel cast

È in arrivo Highest 2 Lowest, nuovo film di Spike Lee. Secondo diverse indiscrezioni, nel cast ci sarebbe spazio anche A$AP Rocky. A riportarlo è il sito IndieWire, che indica il rapper statunitense come uno dei protagonisti. Ma non solo, insieme a lui anche Denzel Washington, che con questo film arriva a quota cinque collaborazioni con Lee. A febbraio, infatti, sono circolate diverse foto del trio insieme sul set. Nel cast ci sono ancge Jeffrey Wright, Ilfenesh Hadera e Ice Spice. Intervistato da Deadline, Lee aveva spiegato: "Questo non è un remake, è una reinterpretazione del grande film di Akira Kurosawa. Nel film di Kurosawa, Toshiro Mifune è un imprenditore di scarpe. Nel nostro film Denzel Washington è un magnate della musica con la sua etichetta e la reputazione di essere il migliore orecchio del settore".