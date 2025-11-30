Da Fedez ai Jalisse, le reazioni dei protagonisti di Sanremo 2026 e degli esclusi: “Ventinovesimo rifiuto”

Malika Ayane, elegante anche nella reazione alle belle notizie: "Se non ricordo male la riviera ligure è incantevole a febbraio. Sono molto felice, è una notizia che mi riempie di gioia, dopo 5 anni si torna a Sanremo". Tredici Pietro si è limitato a un "toc toc", giusto per appurare che tutti abbiano appreso la notizia della sua partecipazione al Festival di Sanremo 2025. Sal Da Vinci ha festeggiato con tutta la famiglia riunita: "Una gioia irrefrenabile! Porterò sul palco tutti voi che da sempre siete parte della mia famiglia!". Samurai Jay è tra coloro che hanno appreso la notizia mentre erano in un ristorante e anche in questo caso è esplosa la festa. Eddie Brock ha esultato con i suoi amici.