Da Fedez ai Jalisse, le reazioni dei protagonisti di Sanremo 2026 e degli esclusi: “Ventinovesimo rifiuto”

Carlo Conti ha annunciato i 30 Big del Festival di Sanremo 2026. Gli artisti che gareggeranno sul palco dell'Ariston hanno appreso di essere stati selezionati direttamente dall'edizione delle 13:30 del TG1. Da Fedez a Tommaso Paradiso, tanti i cantanti scelti che hanno pubblicato una reazione sui social, tra entusiasmo, sollievo e ironia. Ma c'è anche l'amarezza degli esclusi.
L'ironia di Tommaso Paradiso: "Con prudenza, ma ci andremo"
Tommaso Paradiso, per commentare la sua presenza al Festival di Sanremo 2026, è ricorso all'ironia. Ha preso in prestito una frase del ragionier Fantozzi: "Ho deciso, ci andiamo al circo. Con prudenza, ma ci andremo". Il suo era uno dei nomi più attesi. I suoi fan non vedono l'ora di ascoltare il brano che porterà sul palco dell'Ariston.
Leo Gassmann e Bambole di pezza urlano di gioia
L'entusiasmo incontenibile di Leo Gassmann. Il cantante ha assistito all'annuncio di Carlo Conti in compagnia dei suoi amici. Quando il conduttore e diretto artistico del Festival di Sanremo 2026 ha fatto il suo nome, Gassmann ha fatto letteralmente i salti di gioia ed è corso ad abbracciare i suoi amici, che erano entusiasti quanto lui. Sayf, come Arisa, era in un ristorante. Quando il suo nome è stato fatto nel corso del Tg1, l'intero locale è esploso di gioia. Stessa, incredula, esplosione di felicità per le Bambole di Pezza, che hanno commentato:
Aaaahhhhhh non ci possiamo credere! Tutto quello che abbiamo messo in questo progetto, tutti gli anni, i sacrifici, oggi brilla più che mai. Essere una band femminile su quel palco è una responsabilità, un simbolo, una promessa. E noi siamo pronte. Un grazie enorme a tutti voi, che ci avete sempre sostenute per arrivare qui.
Malika Ayane: "Dopo 5 anni si torna a Sanremo, mi riempie di gioia", esplode la gioia di Eddie Brock e Samurai Jay
Malika Ayane, elegante anche nella reazione alle belle notizie: "Se non ricordo male la riviera ligure è incantevole a febbraio. Sono molto felice, è una notizia che mi riempie di gioia, dopo 5 anni si torna a Sanremo". Tredici Pietro si è limitato a un "toc toc", giusto per appurare che tutti abbiano appreso la notizia della sua partecipazione al Festival di Sanremo 2025. Sal Da Vinci ha festeggiato con tutta la famiglia riunita: "Una gioia irrefrenabile! Porterò sul palco tutti voi che da sempre siete parte della mia famiglia!". Samurai Jay è tra coloro che hanno appreso la notizia mentre erano in un ristorante e anche in questo caso è esplosa la festa. Eddie Brock ha esultato con i suoi amici.
Gli esclusi, i Jalisse sono al ventinovesimo rifiuto: Shade se la canta
Anche quest'anno, i Jalisse hanno mandato un loro brano al Festival di Sanremo ma non sono stati selezionati. Per loro è il ventinovesimo rifiuto. Sui social la prendono con filosofia: "…e la saga continua, le domande rimangono, ma noi ci rialziamo sempre".
Shade, invece, se la canta nella convinzione che l'unica possibilità che ha di sentire il suo nome al Tg1 sia l'arresto.
Fedez "onorato" di cantare con Marco Masini: "Si riparte da qui"
Fedez e Marco Masini tornano sul palco dell'Ariston dopo l'esperienza della scorsa edizione. Masini, infatti, affiancò il cantante a Sanremo 2025 nella serata delle cover. Duettarono sul brano Bella stronza. Stavolta affronteranno l'intera gara fianco a fianco. Su Instagram, Fedez ha commentato: "Marco, è un grande onore". Poi, entrambi gli artisti hanno pubblicato una foro risalente allo scorso anno: "Si riparte da qui".