Veronica Pivetti e i 60 anni: “Sono i 40 di una volta, felicissima che la Rai racconti le donne mature in Balene”

Veronica Pivetti si prepara a tornare in TV. Sarà protagonista della nuova serie tv di Rai1, Balene, in onda in autunno. Composta da otto episodi e quattro puntate, vedrà accanto a Pivetti anche Carla Signoris. Le due attrici interpretano Evelina e Milla, due amiche che hanno avuto una brutta lite, ma riescono a ritrovarsi e a ricostruire il loro rapporto cercando la verità sulla morte di Adriana, un'amica deceduta in un incidente fatale nelle acque del Conero. Veronica Pivetti, agganciandosi alla trama della serie, ha fatto una riflessione sui suoi 60 anni.

Veronica Pivetti ha compiuto 60 anni a febbraio

Veronica Pivetti ha festeggiato il suo sessantesimo compleanno a febbraio. L'attrice, come riporta Ansa, nel corso dell'Italian Global Series Festival, si è detta "felicissima" che la Rai abbia deciso di raccontare le vicende di due donne di sessant'anni. Un gesto non scontato:

Sono felicissima che la Rai abbia voluto raccontare le donne di questa età, perché i 60 anni sono i 40 di una volta. Lo so, ho detto una cosa originalissima ma io li ho compiuti a febbraio e posso testimoniare.

Nel corso dell'evento, è intervenuto anche il produttore Luigi Mariniello che ha spiegato cosa hanno voluto raccontare con questa nuova fiction: "È una storia in cui raccontiamo proprio che le emozioni in realtà non hanno età, cioè che a 60 anni si hanno le stesse emozioni dei 30, dei 40, dei 50, però con altri filtri".

Nel cast anche Carla Signoris: il rapporto tra le due attrici

Veronica Pivetti ha dichiarato di essersi trovata subito a suo agio con Carla Signoris, tanto da essere convinta di avere trovato un'amica. Anche la collega ha avuto parole cariche di stima e affetto nei suoi confronti: "Tra di noi c'è stata da subito un'empatia pazzesca, ci siamo capite, abbiamo parlato la stessa lingua. Veronica è una donna intelligente, simpatica, buona".