Vanoni con le stampelle: “Frattura del femore, dolori lancinanti. Farò causa al Comune di Milano” Ornella Vanoni, ospite di Che tempo che fa, si è presentata in studio con le stampelle. Così, ha raccontato a Fabio Fazio di avere riportato la frattura del femore a causa di una buca: “Sto per fare causa al Comune di Milano”.

A cura di Daniela Seclì

Ornella Vanoni è stata ospite di Fabio Fazio, nella puntata di Che tempo che fa trasmessa domenica 6 novembre. L'amatissima artista è entrata in studio con le stampelle. Purtroppo ha avuto un infortunio. È inciampata in una buca e ha riportato la frattura del femore. Si è detta pronta a fare causa al Comune di Milano.

Ornella Vanoni racconta il suo infortunio

Ornella Vanoni ha raccontato a Fabio Fazio cosa le è successo. Purtroppo è caduta rovinosamente mentre rientrava in casa. Mentre urlava dal dolore, una persona si è fermata a soccorrerla e ha fatto in modo che venisse trasportata subito in ospedale:

Una tragedia. Tornavo a casa, pioveva, ero vicina all'ingresso della casa. Ci sono i lavori in corso. Buio pesto, un buco così e sono inciampata. Sono caduta e mi sono spaccata il femore. Dalle urla, si è fermato un signore molto gentile che ha bloccato la macchina. Non capita sovente. Urlavo talmente tanto. Lui ha cercato di aiutarmi ma non era possibile. Ha chiamato l'ambulanza, sono andata in ospedale, hanno sbagliato a leggere la lastra. Sono stata dieci giorni con dolori lancinanti, poi finalmente mi hanno operata.

La cantante spiega perché al dolore si è aggiunta l'angoscia

Ornella Vanoni ha spiegato che al dolore che provava per la frattura del femore, si è aggiunto un forte senso di angoscia, davanti alla consapevolezza che avrebbe dovuto rinunciare al suo tour: "In tutto questo, nel dolore, io avevo un'angoscia terribile perché dovevo debuttare, c'era già stata la pubblicità, cinque musiciste straordinarie da portare in scena, quindi sentivo un senso di responsabilità fortissimo nei confronti loro che erano state bloccate, di quel povero agente che aveva già fatto la pubblicità. Insomma, un disastro". E ha ribadito:

Oltre al dolore c'è stata l'angoscia. Abbiamo spostato il tour di un mese e ora lo facciamo. Non si può mica stare a casa a marcire, per me stare sul palco è un'emozione grandissima. C'è chi fa il mestiere dell'artista e chi è un artista. L'artista non molla, perché muore.

Quindi ha fatto sapere di essere intenzionata a fare causa al Comune di Milano: "Uno (che si è fatto male a causa di una buca, ndr) ha fatto causa al Comune di Roma e non l'ha vinta, gli hanno risposto "Guardi dove mette i piedi". Vi pare una risposta normale, con delle buche così? Io spero di vincerla perché c'è un danno. Io ho fatto causa a Milano…sto per fare causa. A Milano non sono l'unica che è caduta. È tutto un buco…ma non solo le strade. Inutile parlare dei medici NoVax".

Cosa ha detto Ornella Vanoni sui Maneskin

Fabio Fazio ha chiesto a Ornella Vanoni se sia un'ammiratrice dei Maneskin come Liliana Segre. L'artista ha detto la sua sulla band dei record: "Mi piacevano di più prima. Erano freschi, diversi, sani. Adesso lavorano tanto. Non lo so. Però certo che mi piacciono. I Naziskin come li chiama Orietta (ride, ndr)".