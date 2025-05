video suggerito

Sveva Sagramola e il paragone con Licia Colò: "È un volto molto potente, dicevano che conducevo il suo programma" Sveva Sagramola è stata spesso paragonata a Licia Colò: "Non dico che l'ho sofferto, ma…". La conduttrice si racconta in un'intervista.

A cura di Daniela Seclì

Sveva Sagramola conduce Geo su Rai3 da ormai 27 anni. In un'intervista ha raccontato che questo impegno quotidiano l'ha aiutata a superare anche momenti molto dolorosi come la morte di suo padre: "Questo impegno ti aiuta a reagire. Ho deciso di rientrare il giorno dopo, perché c'erano in ballo troppe persone". La sessantunenne ha parlato anche di come la maternità le ha cambiato la vita e ha commentato il paragone con Licia Colò.

Come la maternità le ha cambiato la vita

Sveva Sagramola ha rilasciato un'intervista a Chiara Maffioletti per il Corriere della Sera. La conduttrice di Geo amava viaggiare, ma ha messo da parte questa sua passione quando è diventata mamma: "Sono stata una super viaggiatrice, poi però non mi sono più mossa. Sono un'altra donna: sono diventata mamma tardi, a 45 anni, e ho scelto di esserci sempre per mia figlia. Così ho messo da parte i viaggi, consapevolmente. L'amore ti fa fare cose che non ti aspetti". Sveva Sagramola ha sposato Diego Dolce nel 2005 e pensava che non sarebbe mai diventata mamma:

Credevo che la maternità non avrebbe più fatto parte della mia vita. Mi dicevo: non ti è dato di avere figli e, anzi, vivevo l'ipotesi con una certa ansia. Non mi sentivo adeguata. Invece, io che sono una ansiosa – soffro di ansia anticipatoria – e una insicura cronica, posso dire che essere madre è stata l'unica cosa che ho fatto senza la minima ansia. Una specie di miracolo.

Il paragone con Licia Colò

Nel corso dell'intervista è stato evidenziato come spesso la paragonino a Licia Colò. La conduttrice ha confidato che all'inizio la cosa non la lasciava indifferente:

Licia è stata una antesignana, la prima ad aprire la strada alla divulgazione ambientale al femminile. Inoltre, le prime due edizioni di Geo le ha condotte lei: è un volto molto potente, non a caso per anni la gente mi diceva "ah, tu sei quella che conduce il programma di Licia Colò". Non dico che l'ho sofferto, ma… Oggi ci vogliamo bene, siamo in ottimi rapporti.