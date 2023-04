Serena Grandi parla dell’amore con Adriano Panatta, la moglie replica: “Lui non se la ricorda”

In una recente intervista, Serena Grandi ha parlato di Adriano Panatta come dell’ex fidanzato che più le è rimasto nel cuore. Arriva la replica di Anna Bonamigo, moglie dell’ex tennista.

Anna Bonamigo, avvocata e moglie di Adriano Panatta, ha rilasciato un'intervista a Diva e Donna, nella quale ha parlato della sua storia d'amore con l'ex tennista. La 66enne, legata a Panatta dal 2013, ha commentato anche il passato sentimentale del suo compagno e le recenti dichiarazioni rilasciate da Serena Grandi sul suo conto.

Serena Grandi, in un'intervista rilasciata alla trasmissione Un giorno da pecora, parlò in questi termini della relazione avuta con Adriano Panatta: "Chi mi è rimasto più nel cuore? Magari si seccherà ma nel mio cuore è rimasto Adriano Panatta. Quando l'ho conosciuto io aveva 30 anni, era un figo pazzesco. Era simpatico, trasgressivo, molto meglio di Berrettini, che mi pare un pò ‘moscio'". La moglie dell'ex tennista, ha ridimensionato la cosa:

Adriano ha fatto anche fatica a ricordarsela, a dire il vero. Non era stata una storia o una relazione, lui l’ha chiamata ‘birichinata’. Non so, io l’ho trovata un po’ una forzatura. Loredana Bertè? Con Loredana sono stati una coppia pubblica. Celebre lei, famoso lui. Mi fa piacere che tra di loro sia rimasto affetto.