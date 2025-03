Rita Pavone: “Pippo Baudo scartò un mio brano, non so perché ce l’avesse con me. Criticarono me e Teddy Reno”

video suggerito

Rita Pavone si racconta in un'intervista al settimanale Oggi. La cantante e showgirl, alla soglia degli 80anni, menziona un episodio con Pippo Baudo rispondendo a una domanda sul suo "poco feeling" nei confronti del Festival. Parla, poi, del legame con suo marito Teddy Reno, al secolo Ferruccio Merk Ricordi, con cui ha festeggiato 57 anni di matrimonio.

Rita Pavone: "Non mi va di parlare di Pippo Baudo"

Rita Pavone nel 2020 si è esibita al Teatro Ariston con un brano scritto da suo figlio. Alla domanda sul perché non ci sia un feeling con il Festival di Sanremo, risponde: "Lo chieda a Pippo Baudo. Non mi va di parlare di quest'uomo. Non merita pubblicità. Posso dire che, con una canzone scartata da lui, ho spopolato in Brasile. Tanto per fare un esempio. Vai a capire perché ce l'avesse con me".

Rita Pavone: "Patty Pravo fu l'unica a sostenere me e Teddy Reno"

Rita Pavone è legata da 57 anni a Teddy Reno, nome d'arte di Ferruccio Merk Ricordi. "Ha 98 anni. A volte è un po' confuso. Quando esco mi raccomanda di andare piano. E io gli rispondo "Non guido". Ancora adesso ci guardiamo negli occhi e ci capiamo al volo" racconta la cantante. Poi aggiunge: "Alla faccia delle malelingue che criticarono il legame a causa della differenza d'età e perché lui aveva una moglie e un figlio. Patty Pravo fu l'unica a sostenerci". Ricorda, poi, gli attriti con la sua famiglia per via dell'amore per Teddy Reno:

Avevamo lasciato Torino e ci eravamo trasferiti ad Ariccia. Ferruccio venne a chiedermi in sposa e il mio babbo lo buttò giù dalle scale. Si fratturò il gomito. Io, per lui, ruppi con papà, che era stato il mio primo manager, e non venne neppure al matrimonio. Mamma mi rimase vicina. A una condizione: niente rapporti, prima delle nozze. Fu un'altra sfida notevole, giacché gli ormoni giravano a mille. Resistemmo. Un secondo dopo che fu celebrato il matrimonio, gli ordinai: "Ora devi adempiere ai tuoi doveri". "Non c'è davvero alcun problema", replicò.

Assicura che trascorreranno il resto della vita l'uno accanto all'altra nel loro "buen retiro in un bosco della Svizzera".