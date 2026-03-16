spettacolo
video suggerito
video suggerito

Retroscena su Blanco a Sanremo: “Rose distrutte? Si fermava anche nelle prove, sembrava studiato”

L’intervista di Pippo Balistreri a Fanpage svela un dettaglio sulla discussa vicenda di Blanco a Sanremo che aggiunge un pezzo a uno dei momenti più discussi della storia recente del Festival.
Leggi le notizie in tempo reale. Aggiungi Fanpage.it al tuo feed Google.
A cura di Andrea Parrella
0 CONDIVISIONI
Immagine

Il gesto fece il giro dei social in pochi minuti, quelle rose distrutte sul palco dell’Ariston da Blanco durante il Festival di Sanremo diventarono uno dei momenti più discussi di quell’edizione, tra chi parlò di sfogo improvviso e chi sospettò una provocazione studiata. A distanza di tempo, arriva un retroscena che riaccende il dibattito.

A raccontarlo è Pippo Balistreri, storico assistente di palco del Festival, che nell'intervista rilasciata a Fanpage.it dei giorni scorsi ha ripercorso la sua lunga esperienza dietro le quinte della manifestazione. Tra i tanti episodi ricordati, Balistreri si sofferma proprio su quella sera di Sanremo 2023, ipotizzando che quanto accaduto potrebbe non essere stato affatto frutto dell’improvvisazione.

Secondo il suo racconto, alcuni segnali erano emersi già durante le prove. "Blanco non faceva parte dei concorrenti, era un ospite quell’anno, spiega, e durante le prove del brano ho notato una cosa particolare". Il riferimento è al momento esatto che poi sarebbe diventato virale nella diretta televisiva: "Durante le prove si fermava proprio in quel punto, quando cioè avrebbe poi distrutto le rose sul palco, dicendo che non sentiva l’audio. Per due prove ha fatto la stessa cosa", racconta Balistreri. Un comportamento che, a suo dire, aveva già attirato l’attenzione dello staff tecnico. "Noi però non avevamo riscontrato problemi". Da qui il sospetto maturato col tempo: "Infatti mi è sembrato tutto programmato per compiere l’azione che poi ha fatto sul palco durante la diretta. Un modo per farsi pubblicità".

Leggi anche
Pippo Balistreri, storico direttore di palco: “Lascio Sanremo, con De Martino è tempo di dare spazio ai giovani"

Il gesto di Blanco, che quella sera interruppe l’esibizione distruggendo la scenografia floreale dopo aver lamentato problemi di audio, divise il pubblico tra chi lo interpretò come una reazione istintiva e chi lo lesse invece come una provocazione deliberata. La vicenda portò anche all'apertura di un'indagine da parte della Procura di Imperia per danneggiamento. Vicenda che si era poi chiusa con piena assoluzione.

Interviste
0 CONDIVISIONI
Immagine
Oscar 2026
Trionfa "Una battaglia dopo l'altra", sei statuette al film di PTA. Sean Penn non ritira il premio
Jessie Buckley vince l'Oscar per la sua Agnes in Hamnet e non poteva essere altrimenti
Ilaria Costabile
Valentina Merli unica italiana vincitrice dell'Oscar 2026: "Italia assente, sostenga di più il cinema"
Sean Penn vince l'Oscar ma non si presenta alla cerimonia, l'attore è in Ucraina
Amy Madigan vince l'Oscar, scoppia a ridere e confida: "Discorso pensato mentre mi depilavo le gambe"
Da Anne Hathaway a Nicole Kidman, sul red carpet piume e strascichi
Jessie Buckley agli Oscar 2026: l'abito della Miglior attrice si ispira a Grace Kelly
Armocromia agli Oscar, il consulente d'immagine: "Anne Hathaway perfetta in nero"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
spettacolo
api url views