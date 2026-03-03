Raf innamorato pazzo della moglie Gabriella Labate, la figlia Bianca: “Sembrano due sedicenni”

Gabriella Labate e Raf

Bianca Riefoli, la figlia di Raf e Gabriella Labate, ha parlato del grande amore che lega i suoi genitori. Gli spettatori hanno avuto modo di vederla sul palco del teatro Ariston con il padre a Sanremo 2026. E da quello stesso palco, Raf ha dedicato la sua canzone alla moglie. Bianca ha commentato: "A me fanno morire perché sembrano due sedicenni innamorati. Sembrano davvero due sedicenni e sono sposati da trent'anni".

Bianca Riefoli parla dell'amore tra Raf e Gabriella Labate

Raf e Gabriella Labate

Bianca Riefoli si è raccontata nel salottino di Caterina Balivo. È stata ospite della puntata de La volta buona andata in onda martedì 3 marzo. La conduttrice ha chiesto alla figlia di Raf e Gabriella Labate se il grande amore che lega i genitori sorprenda anche lei. La ventinovenne, che ha affiancato suo padre nella serata delle cover di Sanremo 2026 in cui Raf ha duettato con i The Kolors nella canzone The Riddle, ha dichiarato:

Siamo una famiglia, ci vogliamo bene. Però non mi capacito della chimica che c'è tra loro due. Ma come si guardano.

La figlia di Raf spera di vivere un amore come quello dei suoi genitori

Gabriella Labate, Raf e i figli Raffaele e Bianca

A questo punto Pino Insegno ha chiesto a Bianca se abbia mai vissuto un amore simile a quello dei suoi genitori e lei ha confidato: "Sì, però non dura trent'anni. Dura un anno". Caterina Balivo si è detta d'accordo con lei: quella chimica che traspare tra Raf e Gabriella Labate difficilmente rimane viva dopo trent'anni di relazione. Bianca ha concluso ricordando la sensazione che ha avuto vedendo suo padre che cantava il brano presentato al Festival di Sanremo 2026 – Ora e per sempre – guardando negli occhi sua madre:

Leggi anche Sal Da Vinci dopo la finale di Sanremo bacia la moglie Paola Pugliese, le prime parole in lacrime dopo la vittoria